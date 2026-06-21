EN VIVO | Nueva Zelanda vs. Egipto: sigue el minuto a minuto de la segunda jornada del Grupo G

Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan en Vancouver por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026 con el objetivo de sumar su primera victoria en el torneo. Ambos equipos llegan igualados en puntos tras empatar en sus respectivos debuts.

Los All Whites rescataron un 2-2 ante Irán con un doblete de Elijah Just que fortaleció la confianza de una selección que busca su primer triunfo en la historia de los Mundiales mientras que Egipto empató 1-1 ante Bélgica con gol de Emam Ashour y confía en la experiencia de Mohamed Salah y el aporte de Omar Marmoush para dar el golpe en este compromiso.

Para Egipto este Mundial representa el regreso a la cita máxima del fútbol tras estar ausente en la edición anterior bajo la conducción de Hossam Hassan quien asumió el cargo en 2024 y afronta su primer torneo mundialista al frente del equipo. Desde su llegada Hassan dirigió 30 partidos con un saldo de 18 triunfos, 7 empates y 5 derrotas además de haber llevado a los Faraones hasta las semifinales de la Copa Africana de Naciones donde cayeron ante Senegal.

El objetivo principal de Egipto es superar la fase de grupos algo que nunca ha logrado en su historia mundialista, en un Grupo G que también integran Bélgica e Irán y que se presenta sumamente equilibrado donde cada resultado puede ser determinante para la clasificación.

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