EN VIVO: Sigue la acción: Olympiacos y Pafos empatan 0-0 en el segundo tiempo

Las estadísticas del encuentro entre Olympiacos y Pafos de la Champions:
-
Posesión:
Olympiacos (33%)
VS
Pafos (67%)
-
Tiros al arco:
Olympiacos (12)
VS
Pafos (1)
-
Fouls cometidos:
Olympiacos (15)
VS
Pafos (14)
-
Pases Correctos:
Olympiacos (447)
VS
Pafos (121)
-
Pases Incorrectos:
Olympiacos (85)
VS
Pafos (50)
-
Recuperaciones:
Olympiacos (13)
VS
Pafos (17)
-
Tarjetas Amarillas:
Olympiacos (3)
VS
Pafos (3)
-
Tarjetas Rojas:
Olympiacos (0)
VS
Pafos (1)
-
Tiros Libres:
Olympiacos (4)
VS
Pafos (2)
El juez seleccionado para el partido en el estadio Georgios Karaiskakis fue István Kovács.
Formación de Olympiacos hoy
José Luis Mendilibar propuso una alineación 4-5-1 con Alexandros Paschalakis en el arco; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola y Francisco Ortega como defensores; Dani García, Santiago Hezze, Gabriel Strefezza, Chiquinho y Daniel Podence como centrocampistas; y Ayoub El Kaabi como delantero.
Formación de Pafos hoy
Por su parte, Juan Carcedo se decidió por un esquema 3-5-2, con Michael Neofytos defendiendo el arco; Derrick Luckassen, David Luiz, David Goldar como zagueros; João Correia, Pepe, Ivan Sunjic, Vlad Dragomir y Bruno Felipe en el centro del campo; y con Jajá y Nany Dimata como atacantes.