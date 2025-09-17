EN VIVO: Sigue la acción: Olympiacos y Pafos empatan 0-0 en el segundo tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Ya regresan los equipos al terreno de juego en el estadio Georgios Karaiskakis. Olympiacos y Pafos no lograron el desempate en los primeros 45 y el marcador sigue 0-0.

Las estadísticas del encuentro entre Olympiacos y Pafos de la Champions:

  • Posesión:
    Olympiacos (33%)
    VS
    Pafos (67%)
  • Tiros al arco:
    Olympiacos (12)
    VS
    Pafos (1)
  • Fouls cometidos:
    Olympiacos (15)
    VS
    Pafos (14)
  • Pases Correctos:
    Olympiacos (447)
    VS
    Pafos (121)
  • Pases Incorrectos:
    Olympiacos (85)
    VS
    Pafos (50)
  • Recuperaciones:
    Olympiacos (13)
    VS
    Pafos (17)
  • Tarjetas Amarillas:
    Olympiacos (3)
    VS
    Pafos (3)
  • Tarjetas Rojas:
    Olympiacos (0)
    VS
    Pafos (1)
  • Tiros Libres:
    Olympiacos (4)
    VS
    Pafos (2)

El juez seleccionado para el partido en el estadio Georgios Karaiskakis fue István Kovács.

Formación de Olympiacos hoy

José Luis Mendilibar propuso una alineación 4-5-1 con Alexandros Paschalakis en el arco; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola y Francisco Ortega como defensores; Dani García, Santiago Hezze, Gabriel Strefezza, Chiquinho y Daniel Podence como centrocampistas; y Ayoub El Kaabi como delantero.

Formación de Pafos hoy

Por su parte, Juan Carcedo se decidió por un esquema 3-5-2, con Michael Neofytos defendiendo el arco; Derrick Luckassen, David Luiz, David Goldar como zagueros; João Correia, Pepe, Ivan Sunjic, Vlad Dragomir y Bruno Felipe en el centro del campo; y con Jajá y Nany Dimata como atacantes.

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes
