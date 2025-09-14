EN VIVO: Segunda mitad en juego: Osasuna continúa ganando 1-0 a Rayo Vallecano

Los Rojillos lleva la delantera frente a Rayo en los segundos 45 minutos.

Las estadísticas del encuentro entre Osasuna y Rayo Vallecano de la Liga:



Posesión:

Osasuna (60%)

VS

Rayo Vallecano (40%)

(60%) VS (40%) Tiros al arco:

Osasuna (5)

VS

Rayo Vallecano (6)

(5) VS (6) Fouls cometidos:

Osasuna (5)

VS

Rayo Vallecano (7)

(5) VS (7) Pases Correctos:

Osasuna (175)

VS

Rayo Vallecano (339)

(175) VS (339) Pases Incorrectos:

Osasuna (52)

VS

Rayo Vallecano (34)

(52) VS (34) Recuperaciones:

Osasuna (7)

VS

Rayo Vallecano (13)

(7) VS (13) Tarjetas Amarillas:

Osasuna (2)

VS

Rayo Vallecano (2)

(2) VS (2) Tiros Libres:

Osasuna (3)

VS

Rayo Vallecano (0)

Así llegan Osasuna y Rayo Vallecano

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna cayó 0 a 1 ante Espanyol en el RCDE Stadium. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 1 gol a sus oponentes y le han marcado 2 en su portería .

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Rayo Vallecano logró empatar 1-1 ante Barcelona. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 1 victoria. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

El local está en el décimo quinto puesto con 3 puntos (1 PG – 2 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (1 PG – 1 PE – 1 PP).

El partido en el estadio el Sadar fue dirigido por el árbitro César Soto Grado.

Formación de Osasuna hoy

Alessio Lisci presentó una alineación 5-4-1 con Sergio Herrera en la portería; Valentin Rosier, Flavien-Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz y Abel Bretones en la línea defensiva; Jon Moncayola, Lucas Torró, Víctor Muñoz y Aimar Oroz en el mediocampo; y Raul García en la delantera.

Formación de Rayo Vallecano hoy

Por su parte, el entrenador Iñigo Perez ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría como defensores; Pathé Ciss, Unai López, Isaac Palazón, Pedro Díaz y Álvaro García como centrocampistas; y Jorge de Frutos como delantero.