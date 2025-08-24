EN VIVO: ¡En juego el segundo tiempo! Osasuna lidera 1-0 sobre Valencia

Con gol de Ante Budimir (8′ 1T), los Rojillos comienza el complemento arriba en el marcador.

Las estadísticas del encuentro entre Osasuna y Valencia de la Liga:



Posesión:

Osasuna (44%)

VS

Valencia (56%)

(44%) VS (56%) Tiros al arco:

Osasuna (9)

VS

Valencia (3)

(9) VS (3) Fouls cometidos:

Osasuna (14)

VS

Valencia (13)

(14) VS (13) Pases Correctos:

Osasuna (381)

VS

Valencia (293)

(381) VS (293) Pases Incorrectos:

Osasuna (89)

VS

Valencia (76)

(89) VS (76) Recuperaciones:

Osasuna (27)

VS

Valencia (4)

(27) VS (4) Tarjetas Amarillas:

Osasuna (2)

VS

Valencia (0)

(2) VS (0) Tarjetas Rojas:

Osasuna (0)

VS

Valencia (1)

(0) VS (1) Tiros Libres:

Osasuna (3)

VS

Valencia (6)

Así llegan Osasuna y Valencia

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Real Madrid.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Real Sociedad..

El local se ubica en el décimo séptimo puesto y no tiene puntos hasta ahora (1 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (1 PE).

El árbitro Jesús Gil Manzano fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Osasuna hoy

El estratega Alessio Lisci apostó por una formación 4-5-1 con Sergio Herrera bajo los tres palos; Valentin Rosier, Flavien-Enzo Boyomo, Alejandro Catena y Juan Cruz en la zaga; Lucas Torró, Jon Moncayola, Moi Gómez, Aimar Oroz y Víctor Muñoz en el medio; y Ante Budimir como atacante.

Formación de Valencia hoy

Por su parte, el entrenador Carlos Corberán planteó un esquema táctico 4-5-1 con Julen Agirrezabala en la portería; Dimitri Foulquier, César Tárrega, José Copete, José Luis Gayà en la línea defensiva; Pepelu, Javi Guerra, Luis Rioja, Daniel Raba y Diego López en el mediocampo; y Arnaut Danjuma en la delantera.