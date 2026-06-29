EN VIVO | Países Bajos vs. Marruecos: siga el minuto a minuto desde Monterrey

El encuentro comenzará a las 19 horas de Guatemala y definirá a otro clasificado a los octavos de final.

Países Bajos finalizó como líder del Grupo F con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. Marruecos, por su parte, ocupó el segundo lugar del Grupo C, también con siete unidades, tras vencer a Haití y Escocia y empatar con Brasil.

El ganador de este partido enfrentará en los octavos de final a Canadá, que avanzó tras superar a Sudáfrica.

El árbitro designado es el brasileño Wilton Sampaio. Países Bajos cuenta con figuras como Frenkie de Jong y Cody Gakpo, mientras que Marruecos tiene entre sus referentes a Achraf Hakimi y Ayoub El Kaabi.

Marruecos llega con una racha de 47 partidos sin derrota en sus últimos 48 encuentros oficiales. Países Bajos, por su parte, acumula 14 partidos consecutivos sin perder en tiempo reglamentario en la Copa Mundial.

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