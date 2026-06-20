EN VIVO | Países Bajos vs. Suecia: siga el minuto a minuto desde Houston

La Naranja Mecánica y la selección de Suecia se enfrentan este sábado 20 de junio en el Estadio Houston (NRG Stadium) por la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026. Se trata de un partido de alto voltaje entre dos equipos europeos que llegan con realidades distintas tras la primera fecha. El árbitro del juego es Michael Oliver de Inglaterra.

Países Bajos, dirigido por Ronald Koeman, empató 2-2 con Japón en su debut. Los neerlandeses dominaron el encuentro, pero dejaron escapar dos ventajas, lo que generó preocupación entre sus aficionados.

Con figuras como Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Cody Gakpo y Memphis Depay, los Oranje necesitan una victoria para no complicar sus opciones de clasificación. Una derrota o incluso un empate los dejaría bajo presión para la última fecha frente a Túnez.

Suecia, por su parte, llega como líder del grupo tras golear 5-1 a Túnez. El conjunto sueco mostró un ataque letal, impulsado por Alexander Isak y Viktor Gyökeres, quienes forman una de las duplas más peligrosas del torneo.

Con una diferencia de goles de +4, los suecos podrían dar un paso importante hacia la clasificación si suman puntos ante los neerlandeses. Sigue el minuto a minuto en Prensa Libre.