EN VIVO | Panamá vs. Ghana: siga el minuto a minuto del debut de los panameños en el Mundial 2026

La jornada continúa y, a las 17.00 horas, en Toronto, la selección de Panamá hará su debut en la Copa del Mundo 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto canalero afronta su segunda participación en un Mundial, luego de su histórica presencia en Rusia 2018. Ocho años después, buscará mejorar su desempeño.

En esta ocasión, Panamá se medirá contra Ghana en un duelo que promete ser intenso y de gran desgaste físico durante los 90 minutos. Los canaleros intentarán conseguir su primera victoria en la historia de las Copas del Mundo, un resultado que les permitiría mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase o, al menos, luchar por uno de los boletos como mejor tercer clasificado.

Por su parte, la selección africana afronta este encuentro consciente de que se trata de un partido clave en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Por ello, buscará imponer condiciones desde el inicio y evitar cualquier margen de error en su estreno mundialista.

Ambas selecciones llegan con la ilusión de comenzar con buen pie su participación en el torneo. Un triunfo podría representar un paso importante en la lucha por la clasificación, en un grupo en el que cada punto será determinante para definir a los equipos que avanzarán a la fase de eliminación directa.

Siga el minuto a minuto del partido entre Panamá y Ghana, correspondiente a la primera jornada de la Copa del Mundo 2026.