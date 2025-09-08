Panamá y Guatemala se reparten los puntos y empatan 1-1

Por la fecha 2 del grupo A , Panamá y Guatemala terminaron igualados en el estadio Rommel Fernández.

A los 35 minutos del primer tiempo, Guatemala se puso en ventaja con el gol convertido por Oscar Santis. Panamá selló la igualdad a través de Carlos Harvey a los 37 minutos de la misma etapa.

El mejor jugador del partido fue Carlos Harvey. El centrocampista de Panamá marcó 1 gol.

Oscar Santis se destacó también en el estadio Rommel Fernández. El atacante de Guatemala anotó 1 gol.

El técnico de Panamá, Thomas Christiansen, propuso una formación 4-5-1 con Orlando Mosquera en el arco; Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade y Éric Davis en la línea defensiva; Aníbal Godoy, Carlos Harvey, Édgar Bárcenas, Adalberto Carrasquilla y Ismael Díaz en el medio; y José Fajardo en el ataque.

Por su parte, el equipo de Luis Tena salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Nicholas Hagen bajo los tres palos; José Ardón, José Pinto, Nicolás Samayoa y José Morales en defensa; Aaron Herrera, Jonathan Franco, José Rosales y Rudy Muñoz en la mitad de cancha; y Oscar Santis y Arquímides Ordóñez en la delantera.

Héctor Martínez Sorto fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Rommel Fernández.

El próximo partido de Panamá en el campeonato será como visitante ante El Salvador, mientras que Guatemala visitará a Surinam.

Cambios en Panamá

61′ 2T – Salió José Fajardo por Tomás Rodríguez

74′ 2T – Salió Édgar Bárcenas por Cecilio Waterman

84′ 2T – Salió Ismael Díaz por Everardo Rose

86′ 2T – Salieron Éric Davis por Jorge Gutiérrez y José Rosales por Óscar Castellanos

Amonestados en Panamá:

42′ 1T Aníbal Godoy, 36′ 2T Adalberto Carrasquilla y 39′ 2T Everardo Rose

Cambios en Guatemala

45′ 2T – Salieron Arquímides Ordóñez por Rubio Méndez y Aníbal Godoy por José Rodrí­guez

70′ 2T – Salieron Oscar Santis por Darwin Lom y Rudy Muñoz por Kevin Ramírez

83′ 2T – Salió Aaron Herrera por Rodrigo Saravia

Amonestados en Guatemala: