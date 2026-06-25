EN VIVO | Paraguay vs. Australia: siga las incidencias de este partido desde San Francisco

Paraguay suma una victoria por 1-0 contra Turquía y una derrota por 4-1 ante Estados Unidos. Australia registra una victoria y una derrota. El encuentro es decisivo, ya que solo uno de los dos, o ambos, dependiendo de la diferencia de goles, podría clasificar a la siguiente fase.

Los guaraníes apostarán por su tradicional solidez defensiva y por los contraataques liderados por sus delanteros. Los socceroos buscarán imponer su fortaleza física y velocidad por las bandas. El Levi’s Stadium será el escenario de un duelo a todo o nada, con aficionados de ambos países en las gradas.

El historial reciente favorece ligeramente a Australia, pero Paraguay ha demostrado en las eliminatorias sudamericanas su capacidad para sorprender en partidos clave. Se espera un gran ambiente en California, con una importante presencia de aficionados de ambas selecciones.

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