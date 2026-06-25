¿Perros para reducir el estrés? el curioso método de Pochettino con EE. UU. para enfrentar la presión del Mundial

La selección de Estados Unidos se enfrentará este 25 de junio a Turquía y tiene la oportunidad de cerrar la fase de grupos con una puntuación perfecta de nueve puntos.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino ha demostrado en este torneo su buen rendimiento en la cancha, tras golear 4-1 a Paraguay y vencer 2-0 a Australia.

La tercera anfitriona del Mundial ha generado grandes expectativas por su buena actuación en la fase de grupos, por lo que la presión y el estrés podrían estar presentes de forma constante en la selección estadounidense.

Por ello, resulta curioso un método que el técnico habría empleado con sus jugadores durante los entrenamientos previos al partido contra Turquía, pues, como una forma de aliviar el ambiente, utilizó perros para que los futbolistas se divirtieran y se relajaran.

De acuerdo con el medio Infobae, el plantel de Estados Unidos recibió en su base de entrenamiento, en Irvine, California, a tres cachorros mestizos de terrier, de nueve semanas, para amenizar su estadía.

On the morning after the United States men's national team opened their World Cup campaign with a 4-1 demolition of Paraguay, they received a visit to their California training base from three special guests: Bud, Dew Drop and Bloom.



The arrival of the three puppies was approved… pic.twitter.com/arNI8Oz73u — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 25, 2026

El medio señala que esta iniciativa, apoyada por la marca Purina, fue aprobada por Pochettino con el objetivo de reforzar la convivencia del equipo.

Los perros fueron llevados por la organización Wags and Walks y se llaman Bud, Dew Drop y Bloom. La actividad también buscó concienciar sobre la adopción de estos animales y promoverla.

Athletic: 在美国男足（USMNT）于2026年世界杯首场比赛以 4-1大胜巴拉圭后的第二天，三只仅9周大的混血梗犬幼犬（名为 Bud、Dew Drop 和 Bloom）来到了他们位于加利福尼亚州的训练基地。普利西奇、雷纳、麦特·弗里斯等球星纷纷参与了这场特殊的“小狗疗法”。… — 紀春生 (@ji_chunsheng) June 26, 2026

En redes sociales se han difundido fotografías de los jugadores mientras juegan con los cachorros. En la dinámica participaron figuras como Christian Pulisic, Giovanni Reyna, Matt Freese y Chris Richards.

No es la primera vez que se utilizan perros como método antiestrés para los jugadores antes de partidos importantes. De hecho, el club inglés Arsenal, bajo la dirección de Mikel Arteta, utilizó una labradora llamada Win para crear un ambiente más familiar.

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