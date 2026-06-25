Fútbol Internacional
Turquía vence a Estados Unidos con gol agónico de Kaan Ayhan y cierre brillante de Arda Güler en el Mundial 2026
Turquía cerró su participación en el Mundial 2026 con una victoria de orgullo al derrotar 3-2 a Estados Unidos en un partido vibrante en Los Ángeles, decidido en el último minuto y con Arda Güler como una de las figuras del encuentro.
LOS ANGELES (United States), 26/06/2026.- Turkeys Arda Guler (L) scores the 1-1 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Turkey against USA, in Los Angeles, Califronia, USA, 25 June 2026. (Turquía) EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE
Sin nada en juego tras su eliminación en las primeras jornadas del Grupo D, la selección turca jugó con intensidad y logró sorprender al líder del grupo en el SoFi Stadium.
Estados Unidos abrió el marcador muy temprano, al minuto 3, con un tanto de Auston Trusty. Sin embargo, Turquía reaccionó de inmediato y encontró el empate al minuto 10 gracias a Arda Güler, quien volvió a ser el motor ofensivo del equipo.
Antes del descanso, Barış Alper Yılmaz puso el 2-1 para los europeos, que se fueron al entretiempo con ventaja y mejor sensación en el juego. En la segunda mitad, el conjunto estadounidense reaccionó al minuto 49 con el empate de Sebastian Berhalter, en un partido que se volvió de ida y vuelta hasta el final.
Cuando el empate parecía definitivo, llegó el desenlace más dramático del encuentro. En el minuto 90+8, Kaan Ayhan apareció en el área para marcar el 3-2 y desatar la celebración turca en el banquillo y en el campo.
Arda Güler volvió a ser determinante no solo por su gol, sino por su influencia constante en el juego ofensivo y su capacidad para liderar a una selección que, pese a la eliminación, se despidió con una victoria de prestigio.
Estados Unidos, ya clasificado como líder del grupo, presentó rotaciones y bajó la intensidad en el tramo final del partido, lo que permitió la reacción turca.
Con este resultado, Turquía cerró su participación en el Grupo D con una victoria que le permite irse del torneo con orgullo, mientras que el equipo norteamericano terminó como primero de grupo con 7 puntos.