Turquía vence a Estados Unidos con gol agónico de Kaan Ayhan y cierre brillante de Arda Güler en el Mundial 2026

Sin nada en juego tras su eliminación en las primeras jornadas del Grupo D, la selección turca jugó con intensidad y logró sorprender al líder del grupo en el SoFi Stadium.

Estados Unidos abrió el marcador muy temprano, al minuto 3, con un tanto de Auston Trusty. Sin embargo, Turquía reaccionó de inmediato y encontró el empate al minuto 10 gracias a Arda Güler, quien volvió a ser el motor ofensivo del equipo.

Antes del descanso, Barış Alper Yılmaz puso el 2-1 para los europeos, que se fueron al entretiempo con ventaja y mejor sensación en el juego. En la segunda mitad, el conjunto estadounidense reaccionó al minuto 49 con el empate de Sebastian Berhalter, en un partido que se volvió de ida y vuelta hasta el final.

Cuando el empate parecía definitivo, llegó el desenlace más dramático del encuentro. En el minuto 90+8, Kaan Ayhan apareció en el área para marcar el 3-2 y desatar la celebración turca en el banquillo y en el campo.

Arda Güler volvió a ser determinante no solo por su gol, sino por su influencia constante en el juego ofensivo y su capacidad para liderar a una selección que, pese a la eliminación, se despidió con una victoria de prestigio.

Este dato me parece alucinante, aunque quizá se deba a que jamás he visto a mi selección derrotar a un anfitrión en la Copa del Mundo y, hasta hace dos años, tampoco en la Eurocopa... https://t.co/T1UBm9ykXV — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 26, 2026

Estados Unidos, ya clasificado como líder del grupo, presentó rotaciones y bajó la intensidad en el tramo final del partido, lo que permitió la reacción turca.

Con este resultado, Turquía cerró su participación en el Grupo D con una victoria que le permite irse del torneo con orgullo, mientras que el equipo norteamericano terminó como primero de grupo con 7 puntos.