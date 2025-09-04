EN VIVO: Paraguay y Ecuador empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo

Los equipos ya están en el campo de juego para jugar la etapa complementaria. El local y la visita no se sacan ventaja en el encuentro en el estadio Defensores del Chaco.

Las estadísticas del encuentro entre Paraguay y Ecuador :



Posesión:

Paraguay (65%)

VS

Ecuador (35%)

(65%) VS (35%) Tiros al arco:

Paraguay (6)

VS

Ecuador (5)

(6) VS (5) Fouls cometidos:

Paraguay (15)

VS

Ecuador (8)

(15) VS (8) Pases Correctos:

Paraguay (176)

VS

Ecuador (375)

(176) VS (375) Pases Incorrectos:

Paraguay (19)

VS

Ecuador (60)

(19) VS (60) Recuperaciones:

Paraguay (9)

VS

Ecuador (13)

(9) VS (13) Tarjetas Amarillas:

Paraguay (3)

VS

Ecuador (2)

(3) VS (2) Tiros Libres:

Paraguay (2)

VS

Ecuador (3)

Así llegan Paraguay y Ecuador

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Paraguay en partidos

Paraguay no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Brasil. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y 2 fueron empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Ecuador en partidos

Ecuador sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Perú. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 3 goles y ha recibido 1 en contra.

El local está en el sexto puesto con 24 puntos (6 PG – 6 PE – 4 PP), mientras que el visitante llegó a 25 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (7 PG – 7 PE – 2 PP).

El árbitro designado para el encuentro fue Raphael Claus.

Formación de Paraguay hoy

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro plantea su juego con una formación 4-5-1 con Roberto Fernández en el arco; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Júnior Alonso en defensa; Diego Gómez, Andrés Cubas, Miguel Ángel Almirón, Ronaldo Martínez y Ramón Sosa en el medio; y Antonio Sanabria en la delantera.

Formación de Ecuador hoy

Por su parte, los conducidos por Sebastián Beccacece se paran en la cancha con una estrategia 4-5-1 con Hernán Galíndez defendiendo la portería; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán en la zaga; Ángelo Preciado, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Nilson Angulo y Kendry Páez en el centro del campo; y con Enner Valencia en el ataque.