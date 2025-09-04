Paraguay y Ecuador empataron sin goles

Paraguay y Ecuador no lograron abrir el marcador en el partido correspondiente a la fecha 17, disputado este jueves en el estadio Defensores del Chaco.

Andrés Cubas estrelló un disparo en el palo a los 66 minutos del segundo tiempo y ahogó el grito de gol de toda su hinchada.

A pesar que Ecuador se destacó por la posesión del balón durante todo el partido (65% en promedio), no pudo quebrar el empate frente a Paraguay.

La figura del encuentro fue Willian Pacho. El defensor de Ecuador fue importante ya que recuperó 2 pelotas y despejó 5 balones peligrosos.

También fue clave en el estadio Defensores del Chaco, Ramón Sosa. El volante de Paraguay se destacó frente a Ecuador ya que dio 7 pases correctos robó 2 pelotas y pateó 4 veces al arco.

El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Roberto Fernández en el arco; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Júnior Alonso en la línea defensiva; Diego Gómez, Andrés Cubas, Miguel Ángel Almirón, Ronaldo Martínez y Ramón Sosa en el medio; y Antonio Sanabria en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Sebastián Beccacece se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Hernán Galíndez bajo los tres palos; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán en defensa; Ángelo Preciado, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Nilson Angulo y Kendry Páez en la mitad de cancha; y Enner Valencia en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Raphael Claus.

Paraguay visitará a Perú en la próxima jornada, mientras que Ecuador recibirá a Argentina en el estadio Banco Pichincha.

El local está en el sexto puesto con 25 puntos, mientras que el visitante llegó a 26 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo.

Cambios en Paraguay

60′ 2T – Salió Ronaldo Martínez por Matías Galarza Fonda

76′ 2T – Salió Ramón Sosa por Alejandro Romero Gamarra

84′ 2T – Salieron Andrés Cubas por Damián Bobadilla y Antonio Sanabria por Alex Arce

Amonestados en Paraguay:

8′ 1T Júnior Alonso (Conducta antideportiva), 19′ 2T Andrés Cubas (Conducta antideportiva) y 32′ 2T Miguel Ángel Almirón (Conducta antideportiva)

Cambios en Ecuador

69′ 2T – Salieron Enner Valencia por Kevin Rodríguez y Kendry Páez por Gonzalo Plata

83′ 2T – Salieron Nilson Angulo por Alan Minda y Pervis Estupiñán por Félix Torres

92′ 2T – Salió Pedro Vite por Patrik Mercado

Amonestados en Ecuador: