EN VIVO: Atlético de Madrid sigue perdiendo frente a Liverpool

Liverpool toma la delantera en el estadio Anfield y ahora es el ganador con los goles de Andrew Robertson (3′ 1T), Mohamed Salah (5′ 1T) y Virgil van Dijk (46′ 2T). Marcos Llorente (47′ 1T y 35′ 2T) había empatado el partido para el Atleti.

Las estadísticas del encuentro entre Liverpool y Atlético de Madrid de la Champions:



Posesión:

Liverpool (44%)

VS

Atlético de Madrid (56%)

(44%) VS (56%) Tiros al arco:

Liverpool (6)

VS

Atlético de Madrid (5)

(6) VS (5) Fouls cometidos:

Liverpool (7)

VS

Atlético de Madrid (9)

(7) VS (9) Pases Correctos:

Liverpool (521)

VS

Atlético de Madrid (355)

(521) VS (355) Pases Incorrectos:

Liverpool (69)

VS

Atlético de Madrid (85)

(69) VS (85) Recuperaciones:

Liverpool (8)

VS

Atlético de Madrid (22)

(8) VS (22) Tarjetas Amarillas:

Liverpool (1)

VS

Atlético de Madrid (3)

(1) VS (3) Tarjetas Rojas:

Liverpool (0)

VS

Atlético de Madrid (1)

Maurizio Mariani fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Anfield.

Formación de Liverpool hoy

El entrenador Arne Slot salió a la cancha con una formación 4-3-3 con Alisson en la portería; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Andrew Robertson en la línea defensiva; Ryan Gravenberch, Florian Wirtz y Dominik Szoboszlai en el mediocampo; y Mohamed Salah, Alexander Isak y Cody Gakpo en el ataque.

Formación de Atlético de Madrid hoy

Por su parte, Diego Simeone paró en el campo una estrategia 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Javi Galán como defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Conor Gallagher y Nicolás González en la mitad; y con Giacomo Raspadori y Antoine Griezmann en la delantera.