EN VIVO: Atlético de Madrid sigue perdiendo frente a Liverpool

Las estadísticas del encuentro entre Liverpool y Atlético de Madrid de la Champions:
-
Posesión:
Liverpool (44%)
VS
Atlético de Madrid (56%)
-
Tiros al arco:
Liverpool (6)
VS
Atlético de Madrid (5)
-
Fouls cometidos:
Liverpool (7)
VS
Atlético de Madrid (9)
-
Pases Correctos:
Liverpool (521)
VS
Atlético de Madrid (355)
-
Pases Incorrectos:
Liverpool (69)
VS
Atlético de Madrid (85)
-
Recuperaciones:
Liverpool (8)
VS
Atlético de Madrid (22)
-
Tarjetas Amarillas:
Liverpool (1)
VS
Atlético de Madrid (3)
-
Tarjetas Rojas:
Liverpool (0)
VS
Atlético de Madrid (1)
Maurizio Mariani fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Anfield.
Formación de Liverpool hoy
El entrenador Arne Slot salió a la cancha con una formación 4-3-3 con Alisson en la portería; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Andrew Robertson en la línea defensiva; Ryan Gravenberch, Florian Wirtz y Dominik Szoboszlai en el mediocampo; y Mohamed Salah, Alexander Isak y Cody Gakpo en el ataque.
Formación de Atlético de Madrid hoy
Por su parte, Diego Simeone paró en el campo una estrategia 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Javi Galán como defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Conor Gallagher y Nicolás González en la mitad; y con Giacomo Raspadori y Antoine Griezmann en la delantera.