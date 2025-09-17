EN VIVO: Atlético de Madrid sigue perdiendo frente a Liverpool

EN VIVO: Atlético de Madrid sigue perdiendo frente a Liverpool

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Liverpool toma la delantera en el estadio Anfield y ahora es el ganador con los goles de Andrew Robertson (3′ 1T), Mohamed Salah (5′ 1T) y Virgil van Dijk (46′ 2T). Marcos Llorente (47′ 1T y 35′ 2T) había empatado el partido para el Atleti.

Las estadísticas del encuentro entre Liverpool y Atlético de Madrid de la Champions:

  • Posesión:
    Liverpool (44%)
    VS
    Atlético de Madrid (56%)
  • Tiros al arco:
    Liverpool (6)
    VS
    Atlético de Madrid (5)
  • Fouls cometidos:
    Liverpool (7)
    VS
    Atlético de Madrid (9)
  • Pases Correctos:
    Liverpool (521)
    VS
    Atlético de Madrid (355)
  • Pases Incorrectos:
    Liverpool (69)
    VS
    Atlético de Madrid (85)
  • Recuperaciones:
    Liverpool (8)
    VS
    Atlético de Madrid (22)
  • Tarjetas Amarillas:
    Liverpool (1)
    VS
    Atlético de Madrid (3)
  • Tarjetas Rojas:
    Liverpool (0)
    VS
    Atlético de Madrid (1)

Maurizio Mariani fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Anfield.

Formación de Liverpool hoy

El entrenador Arne Slot salió a la cancha con una formación 4-3-3 con Alisson en la portería; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Andrew Robertson en la línea defensiva; Ryan Gravenberch, Florian Wirtz y Dominik Szoboszlai en el mediocampo; y Mohamed Salah, Alexander Isak y Cody Gakpo en el ataque.

Formación de Atlético de Madrid hoy

Por su parte, Diego Simeone paró en el campo una estrategia 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Javi Galán como defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Conor Gallagher y Nicolás González en la mitad; y con Giacomo Raspadori y Antoine Griezmann en la delantera.

