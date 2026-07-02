En vivo | Portugal enfrenta a Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: siga el minuto a minuto

La selección de Portugal se enfrenta este jueves a Croacia en la continuación de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, en un partido que promete emociones de principio a fin y que podría marcar la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo o bien Luka Modrić.

El conjunto luso llega con la ilusión de avanzar en el torneo y mantener vivo el sueño de conquistar el título. Croacia, por su parte, buscará imponer su experiencia en una fase de eliminación directa en la que no hay margen de error. Ambos equipos cuentan con jugadores de amplia trayectoria internacional, por lo que se espera un partido intenso y disputado.

Además del atractivo deportivo, la atención se centrará en Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, dos referentes históricos de sus selecciones y del futbol mundial. Ambos compartieron vestuario durante varias temporadas en el Real Madrid, donde conquistaron numerosos títulos y dejaron una huella imborrable. Sin embargo, el destino los enfrenta en una instancia decisiva y uno de ellos podría disputar su último partido en una Copa del Mundo.

El encuentro promete emociones durante los 90 minutos reglamentarios, aunque la paridad entre ambos equipos hace prever que la clasificación podría definirse en tiempos extras o incluso en una tanda de penales. El ganador avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará a España.

El partido comenzará a las 17 horas de Guatemala. Los lectores podrán seguir las alineaciones, los goles y el minuto a minuto del encuentro entre lusos y croatas.