EN VIVO | Portugal vs. Uzbekistán: siga el minuto a minuto del segundo partido del cuadro luso en el Mundial

Portugal se mide esta mañana contra Uzbekistán por la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026, en el estadio de Houston. El conjunto portugués llega con la obligación de conseguir su primer triunfo en el certamen, luego de un discreto estreno, en el que empató con la República del Congo.

El cuadro dirigido por Roberto Martínez y liderado por Cristiano Ronaldo necesita imponerse al conjunto asiático para no complicar su clasificación a la siguiente ronda del torneo. Por ello, los tres puntos serán clave. Además, Cristiano Ronaldo buscará anotar su primer gol en el certamen y convertirse en el primer jugador en la historia de los mundiales en marcar en seis ediciones consecutivas.

El encuentro se disputará a partir de las 11 horas de Guatemala y se podrá seguir el minuto a minuto aquí.