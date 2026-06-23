Fútbol Internacional
EN VIVO | Portugal vs. Uzbekistán: siga el minuto a minuto del segundo partido del cuadro luso en el Mundial
Portugal afronta un partido decisivo en la segunda jornada de la Copa del Mundo 2026 cuando se enfrenta a Uzbekistán en Houston. Sigue aquí el minuto a minuto del encuentro.
El delantero portugués Cristiano Ronaldo durante el partido de la primera fecha del Mundial 2026.(Foto Prensa Libre: EFE).
Portugal se mide esta mañana contra Uzbekistán por la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026, en el estadio de Houston. El conjunto portugués llega con la obligación de conseguir su primer triunfo en el certamen, luego de un discreto estreno, en el que empató con la República del Congo.
El cuadro dirigido por Roberto Martínez y liderado por Cristiano Ronaldo necesita imponerse al conjunto asiático para no complicar su clasificación a la siguiente ronda del torneo. Por ello, los tres puntos serán clave. Además, Cristiano Ronaldo buscará anotar su primer gol en el certamen y convertirse en el primer jugador en la historia de los mundiales en marcar en seis ediciones consecutivas.
El encuentro se disputará a partir de las 11 horas de Guatemala y se podrá seguir el minuto a minuto aquí.