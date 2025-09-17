PSG fue imparable y goleó 4 a 0

Marquinhos hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 2 de la primera etapa. Después de recibir una asistencia de Fabián Ruiz, el defensor la colocó al palo derecho y abajo. ¡Imposible para el arquero!
El delantero de PSG Bradley Barcola desperdició la posibilidad de aumentar la ventaja después de malograr un penal en el minuto 43 del primer tiempo.
Marquinhos fue la figura del partido. El zaguero de PSG fue importante por anotar 1 gol.
Otro jugador fundamental en la defensa fue Achraf Hakimi. El zaguero de PSG fue importante al ganar 2 pelotas.
El director técnico de PSG, Luis Enrique, planteó una estrategia 4-3-3 con Lucas Chevalier en el arco; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en la línea defensiva; João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz en el medio; y Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu y Bradley Barcola en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Ivan Juric se pararon con un esquema 3-5-2 con Marco Carnesecchi bajo los tres palos; Odilon Kossounou, Isak Hien y Berat Djimsiti en defensa; Raoul Bellanova, Yunus Musah, Marten de Roon, Lorenzo Bernasconi y Mario Pasalic en la mitad de cancha; y Charles De Ketelaere y Daniel Maldini en la delantera.
El árbitro Sandro Schärer fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha PSG visitará a Barcelona y Atalanta jugará de local frente a Club Brugge en el estadio Gewiss Stadium.
Cambios en PSG
- 54′ 2T – Salieron Fabián Ruiz por Warren Zaire Emery y Senny Mayulu por Lee Kangin
- 57′ 2T – Salió João Neves por Gonçalo Ramos
- 74′ 2T – Salieron Nuno Mendes por Ilya Zabarnyi, Berat Djimsiti por Giorgio Scalvini, Khvicha Kvaratskhelia por Ibrahim Mbaye y Yunus Musah por Marco Brescianini
Cambios en Atalanta
- 45′ 2T – Salieron Daniel Maldini por Nikola Krstovic y Charles De Ketelaere por Lazar Samardzic
- 84′ 2T – Salió Giorgio Scalvini por Honest Ahanor
Amonestado en Atalanta:
- 42′ 1T Yunus Musah (Conducta antideportiva)