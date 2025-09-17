PSG fue imparable y goleó 4 a 0

En la fecha 1 de la Champions, PSG brilló en el estadio el Parque de los Príncipes al lograr una victoria rotunda por 4 a 0 ante Atalanta. El efectivo desempeño del equipo de Luis Enrique quedó patente en el marcador final. A partir del minuto 2 del primer tiempo, con una anotación de jugada, Marquinhos inició la goleada, seguido de dos disparos de Khvicha Kvaratskhelia (38′ de la primera etapa) y de Nuno Mendes (5′ de la segunda mitad). Finalmente, Gonçalo Ramos se apoderó del balón para definir el 4 a 0 con un remate, en el minuto 45 del segundo tiempo.

Marquinhos hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 2 de la primera etapa. Después de recibir una asistencia de Fabián Ruiz, el defensor la colocó al palo derecho y abajo. ¡Imposible para el arquero!

El delantero de PSG Bradley Barcola desperdició la posibilidad de aumentar la ventaja después de malograr un penal en el minuto 43 del primer tiempo.

Marquinhos fue la figura del partido. El zaguero de PSG fue importante por anotar 1 gol.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Achraf Hakimi. El zaguero de PSG fue importante al ganar 2 pelotas.

El director técnico de PSG, Luis Enrique, planteó una estrategia 4-3-3 con Lucas Chevalier en el arco; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en la línea defensiva; João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz en el medio; y Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu y Bradley Barcola en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Ivan Juric se pararon con un esquema 3-5-2 con Marco Carnesecchi bajo los tres palos; Odilon Kossounou, Isak Hien y Berat Djimsiti en defensa; Raoul Bellanova, Yunus Musah, Marten de Roon, Lorenzo Bernasconi y Mario Pasalic en la mitad de cancha; y Charles De Ketelaere y Daniel Maldini en la delantera.

El árbitro Sandro Schärer fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha PSG visitará a Barcelona y Atalanta jugará de local frente a Club Brugge en el estadio Gewiss Stadium.

Cambios en PSG

54′ 2T – Salieron Fabián Ruiz por Warren Zaire Emery y Senny Mayulu por Lee Kangin

57′ 2T – Salió João Neves por Gonçalo Ramos

74′ 2T – Salieron Nuno Mendes por Ilya Zabarnyi, Berat Djimsiti por Giorgio Scalvini, Khvicha Kvaratskhelia por Ibrahim Mbaye y Yunus Musah por Marco Brescianini

Cambios en Atalanta

45′ 2T – Salieron Daniel Maldini por Nikola Krstovic y Charles De Ketelaere por Lazar Samardzic

84′ 2T – Salió Giorgio Scalvini por Honest Ahanor

