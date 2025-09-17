EN VIVO: Contundente triunfo parcial de PSG sobre Atalanta

El conjunto local convirtió 3 veces y le gana a la visita por 3 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre PSG y Atalanta de la Champions:



Posesión:

PSG (32%)

VS

Atalanta (68%)

(32%) VS (68%) Tiros al arco:

PSG (11)

VS

Atalanta (3)

(11) VS (3) Fouls cometidos:

PSG (5)

VS

Atalanta (11)

(5) VS (11) Pases Correctos:

PSG (633)

VS

Atalanta (242)

(633) VS (242) Pases Incorrectos:

PSG (52)

VS

Atalanta (41)

(52) VS (41) Recuperaciones:

PSG (15)

VS

Atalanta (11)

(15) VS (11) Tarjetas Amarillas:

PSG (0)

VS

Atalanta (1)

(0) VS (1) Tiros Libres:

PSG (2)

VS

Atalanta (0)

El árbitro Sandro Schärer fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de PSG hoy

El estratega Luis Enrique apostó por una formación 4-3-3 con Lucas Chevalier bajo los tres palos; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en la zaga; João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz en el medio; y Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu y Bradley Barcola como atacantes.

Formación de Atalanta hoy

Por su parte, el entrenador Ivan Juric planteó un esquema táctico 3-5-2 con Marco Carnesecchi en la portería; Odilon Kossounou, Isak Hien, Berat Djimsiti en la línea defensiva; Raoul Bellanova, Yunus Musah, Marten de Roon, Lorenzo Bernasconi y Mario Pasalic en el mediocampo; y Charles De Ketelaere y Daniel Maldini en la delantera.