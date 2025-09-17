EN VIVO: Contundente triunfo parcial de PSG sobre Atalanta

EN VIVO: Contundente triunfo parcial de PSG sobre Atalanta

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

El conjunto local convirtió 3 veces y le gana a la visita por 3 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre PSG y Atalanta de la Champions:

  • Posesión:
    PSG (32%)
    VS
    Atalanta (68%)
  • Tiros al arco:
    PSG (11)
    VS
    Atalanta (3)
  • Fouls cometidos:
    PSG (5)
    VS
    Atalanta (11)
  • Pases Correctos:
    PSG (633)
    VS
    Atalanta (242)
  • Pases Incorrectos:
    PSG (52)
    VS
    Atalanta (41)
  • Recuperaciones:
    PSG (15)
    VS
    Atalanta (11)
  • Tarjetas Amarillas:
    PSG (0)
    VS
    Atalanta (1)
  • Tiros Libres:
    PSG (2)
    VS
    Atalanta (0)

El árbitro Sandro Schärer fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de PSG hoy

El estratega Luis Enrique apostó por una formación 4-3-3 con Lucas Chevalier bajo los tres palos; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en la zaga; João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz en el medio; y Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu y Bradley Barcola como atacantes.

Formación de Atalanta hoy

Por su parte, el entrenador Ivan Juric planteó un esquema táctico 3-5-2 con Marco Carnesecchi en la portería; Odilon Kossounou, Isak Hien, Berat Djimsiti en la línea defensiva; Raoul Bellanova, Yunus Musah, Marten de Roon, Lorenzo Bernasconi y Mario Pasalic en el mediocampo; y Charles De Ketelaere y Daniel Maldini en la delantera.

