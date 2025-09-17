EN VIVO: Contundente triunfo parcial de PSG sobre Atalanta

Las estadísticas del encuentro entre PSG y Atalanta de la Champions:
-
Posesión:
PSG (32%)
VS
Atalanta (68%)
-
Tiros al arco:
PSG (11)
VS
Atalanta (3)
-
Fouls cometidos:
PSG (5)
VS
Atalanta (11)
-
Pases Correctos:
PSG (633)
VS
Atalanta (242)
-
Pases Incorrectos:
PSG (52)
VS
Atalanta (41)
-
Recuperaciones:
PSG (15)
VS
Atalanta (11)
-
Tarjetas Amarillas:
PSG (0)
VS
Atalanta (1)
-
Tiros Libres:
PSG (2)
VS
Atalanta (0)
El árbitro Sandro Schärer fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
Formación de PSG hoy
El estratega Luis Enrique apostó por una formación 4-3-3 con Lucas Chevalier bajo los tres palos; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en la zaga; João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz en el medio; y Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu y Bradley Barcola como atacantes.
Formación de Atalanta hoy
Por su parte, el entrenador Ivan Juric planteó un esquema táctico 3-5-2 con Marco Carnesecchi en la portería; Odilon Kossounou, Isak Hien, Berat Djimsiti en la línea defensiva; Raoul Bellanova, Yunus Musah, Marten de Roon, Lorenzo Bernasconi y Mario Pasalic en el mediocampo; y Charles De Ketelaere y Daniel Maldini en la delantera.