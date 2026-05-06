EN VIVO: PSG sigue dominando la segunda mitad 1-0 ante Bayern Múnich

Ya se disputan los segundos 45 minutos, con victoria de PSG ante B. Múnich. Ousmane Dembélé (2′ 1T) es el autor del gol del 1 a 0 en el estadio Allianz Arena.

Las estadísticas del encuentro entre Bayern Múnich y PSG de la Champions:



Posesión:

Bayern Múnich (41%)

VS

PSG (59%)

(41%) VS (59%) Tiros al arco:

Bayern Múnich (5)

VS

PSG (8)

(5) VS (8) Fouls cometidos:

Bayern Múnich (8)

VS

PSG (8)

(8) VS (8) Pases Correctos:

Bayern Múnich (333)

VS

PSG (188)

(333) VS (188) Pases Incorrectos:

Bayern Múnich (56)

VS

PSG (55)

(56) VS (55) Recuperaciones:

Bayern Múnich (9)

VS

PSG (9)

(9) VS (9) Tarjetas Amarillas:

Bayern Múnich (1)

VS

PSG (2)

(1) VS (2) Tiros Libres:

Bayern Múnich (4)

VS

PSG (2)

PSG, que ganó en la ida, y B. Múnich definirán hoy al equipo que clasifique a la próxima etapa de la Champions. El juego corresponde a la llave 1 y está programado para las 13:00 horas en el estadio Allianz Arena.

PSG ganó la primera batalla de las semifinales al derrotar por 5-4 a B. Múnich y el duelo de vuelta definirá al equipo que avance a la definición de la competencia frente a Atlético de Madrid o Arsenal. El torneo culminará el próximo sábado 30 de Mayo.

João da Silva Pinheiro fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Allianz Arena.

Formación de Bayern Múnich hoy

Vincent Kompany eligió una alineación 4-5-1 con Manuel Neuer en el arco; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic en defensa; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Jamal Musiala y Luis Díaz en el medio; y Harry Kane en la delantera.

Formación de PSG hoy

Por su parte, Luis Enrique presentó un esquema táctico 4-3-3 con el portero Matvey Safonov; Warren Zaire Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes en el muro defensivo; Fabián Ruiz, Vitinha y João Neves en el centro del campo; y Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia como delanteros.