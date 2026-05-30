EN VIVO | PSG vs. Arsenal: siga el minuto a minuto de la final de la Champions League 2026

Esta mañana Budapest es la capital del fútbol mundial. El PSG y el Arsenal disputan este sábado la gran final de la UEFA Champions League 2026 en el Puskás Arena de Hungría en lo que será uno de los partidos más importantes del año en el fútbol europeo.

Los parisinos de Luis Enrique llegan como vigentes campeones de Europa buscando su segundo título consecutivo mientras que los Gunners de Mikel Arteta buscan conquistar la primera Champions League en la historia del club londinense en lo que sería el broche de oro de una temporada histórica que ya les dio la Premier League tras 22 años de espera.

El Arsenal llega a esta final con una motivación histórica especial. Los Gunners disputan solo su segunda final de Champions en la historia, lo hacen además como campeones de la Premier League 2025-26 consolidando una de las temporadas más extraordinarias en la historia del club londinense. El PSG por su parte viene de conquistar la Ligue 1 y la Copa Intercontinental y llega a Budapest con la experiencia de haber disputado la final el año pasado como el gran aval para afrontar este decisivo encuentro.

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