EN VIVO | PSG vs. Bayern Múnich: sigue el minuto a minuto de la semifinal de la Champions League

París Saint-Germain y Bayern Múnich se miden este martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes en el duelo de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, en lo que se perfila como el partido más atractivo de la fase. El vigente campeón de la competencia recibe al actual campeón de la Bundesliga en un choque de gigantes que promete goles, ritmo intenso y duelos individuales de altísimo nivel en los 90 minutos del encuentro.

Ambos equipos ya se conocen de este ciclo de Champions. En la fase de liga, el Bayern visitó París y se llevó un 2-1 gracias a una actuación estelar de Luis Díaz, quien anotó un doblete pero también fue expulsado en aquella jornada. Ahora en semifinales el contexto es completamente diferente, con ambos equipos sabiendo que el global de los 180 minutos definirá al finalista que viajará a Budapest el 30 de mayo para disputar la gran final.

El duelo más esperado dentro del partido es el de los extremos por la izquierda, con Luis Díaz del Bayern frente a Khvicha Kvaratskhelia del PSG, dos de los jugadores más desequilibrantes de la competencia. El PSG también contará con el vigente Balón de Oro Ousmane Dembélé como uno de sus grandes argumentos ofensivos, mientras que el Bayern llega con la confianza de ser el equipo más en forma de Europa tras eliminar al Real Madrid en cuartos de final.

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