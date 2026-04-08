EN VIVO: PSG gana 1 a 0 en el Parque de los Príncipes

Los locales abren el marcador al minuto 10. El delantero Désiré Doué anota y PSG se queda con la victoria parcial frente a Liverpool.

Las estadísticas del encuentro entre PSG y Liverpool de la Champions:



Posesión:

PSG (32%)

VS

Liverpool (68%)

(32%) VS (68%) Tiros al arco:

PSG (4)

VS

Liverpool (0)

(4) VS (0) Fouls cometidos:

PSG (5)

VS

Liverpool (6)

(5) VS (6) Pases Correctos:

PSG (249)

VS

Liverpool (67)

(249) VS (67) Pases Incorrectos:

PSG (16)

VS

Liverpool (30)

(16) VS (30) Recuperaciones:

PSG (3)

VS

Liverpool (9)

(3) VS (9) Tarjetas Amarillas:

PSG (0)

VS

Liverpool (2)

(0) VS (2) Tiros Libres:

PSG (0)

VS

Liverpool (3)

La previa del encuentro entre

PSG

y

Liverpool

por

Champions League 2025-2026 :



Hoy desde las 13:00 horas, PSG y Liverpool se enfrentan por la llave 1 de la Champions. El duelo se disputará en el Parque de los Príncipes.

José Sánchez Martínez fue el árbitro escogido para el partido en el Parque de los Príncipes.

Formación de PSG hoy

Luis Enrique eligió una alineación 4-3-3 con Matvey Safonov en el arco; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa; Warren Zaire Emery, Vitinha y João Neves en el medio; y Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia en la delantera.

Formación de Liverpool hoy

Por su parte, Arne Slot presentó un esquema táctico 4-5-1 con el portero Giorgi Mamardashvili; Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez en el muro defensivo; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz en el centro del campo; y Hugo Ekitike como delantero.