Las estadísticas del encuentro entre PSV y U. Saint-Gilloise de la Champions:



Posesión:

PSV (41%)

VS

U. Saint-Gilloise (59%)

(41%) VS (59%) Tiros al arco:

PSV (4)

VS

U. Saint-Gilloise (7)

(4) VS (7) Fouls cometidos:

PSV (9)

VS

U. Saint-Gilloise (9)

(9) VS (9) Pases Correctos:

PSV (428)

VS

U. Saint-Gilloise (233)

(428) VS (233) Pases Incorrectos:

PSV (87)

VS

U. Saint-Gilloise (79)

(87) VS (79) Recuperaciones:

PSV (7)

VS

U. Saint-Gilloise (26)

(7) VS (26) Tiros Libres:

PSV (1)

VS

U. Saint-Gilloise (1)

El árbitro Anthony Taylor fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de PSV hoy

El estratega Peter Bosz apostó por una formación 4-3-3 con Matej Kovár bajo los tres palos; Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo y Yarek Gasiorowski en la zaga; Jerdy Schouten, Ismael Saibari y Joey Veerman en el medio; y Ivan Perisic, Ricardo Pepi y Ruben van Bommel como atacantes.

Formación de U. Saint-Gilloise hoy

Por su parte, el entrenador Sébastien Pocognoli planteó un esquema táctico 4-3-3 con Kjell Scherpen en la portería; Anan Khalaili, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen en la línea defensiva; Adem Zorgane, Anouar Ait El Hadj y Mathias Rasmussen en el mediocampo; y Kevin Rodríguez, Promise David y Ousseynou Niang en la delantera.