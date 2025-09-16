Las estadísticas del encuentro entre PSV y U. Saint-Gilloise de la Champions:
-
Posesión:
PSV (41%)
VS
U. Saint-Gilloise (59%)
-
Tiros al arco:
PSV (4)
VS
U. Saint-Gilloise (7)
-
Fouls cometidos:
PSV (9)
VS
U. Saint-Gilloise (9)
-
Pases Correctos:
PSV (428)
VS
U. Saint-Gilloise (233)
-
Pases Incorrectos:
PSV (87)
VS
U. Saint-Gilloise (79)
-
Recuperaciones:
PSV (7)
VS
U. Saint-Gilloise (26)
-
Tiros Libres:
PSV (1)
VS
U. Saint-Gilloise (1)
El árbitro Anthony Taylor fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
Formación de PSV hoy
El estratega Peter Bosz apostó por una formación 4-3-3 con Matej Kovár bajo los tres palos; Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo y Yarek Gasiorowski en la zaga; Jerdy Schouten, Ismael Saibari y Joey Veerman en el medio; y Ivan Perisic, Ricardo Pepi y Ruben van Bommel como atacantes.
Formación de U. Saint-Gilloise hoy
Por su parte, el entrenador Sébastien Pocognoli planteó un esquema táctico 4-3-3 con Kjell Scherpen en la portería; Anan Khalaili, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen en la línea defensiva; Adem Zorgane, Anouar Ait El Hadj y Mathias Rasmussen en el mediocampo; y Kevin Rodríguez, Promise David y Ousseynou Niang en la delantera.