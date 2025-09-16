EN VIVO:

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Las estadísticas del encuentro entre PSV y U. Saint-Gilloise de la Champions:

  • Posesión:
    PSV (41%)
    VS
    U. Saint-Gilloise (59%)
  • Tiros al arco:
    PSV (4)
    VS
    U. Saint-Gilloise (7)
  • Fouls cometidos:
    PSV (9)
    VS
    U. Saint-Gilloise (9)
  • Pases Correctos:
    PSV (428)
    VS
    U. Saint-Gilloise (233)
  • Pases Incorrectos:
    PSV (87)
    VS
    U. Saint-Gilloise (79)
  • Recuperaciones:
    PSV (7)
    VS
    U. Saint-Gilloise (26)
  • Tiros Libres:
    PSV (1)
    VS
    U. Saint-Gilloise (1)

El árbitro Anthony Taylor fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de PSV hoy

El estratega Peter Bosz apostó por una formación 4-3-3 con Matej Kovár bajo los tres palos; Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo y Yarek Gasiorowski en la zaga; Jerdy Schouten, Ismael Saibari y Joey Veerman en el medio; y Ivan Perisic, Ricardo Pepi y Ruben van Bommel como atacantes.

Formación de U. Saint-Gilloise hoy

Por su parte, el entrenador Sébastien Pocognoli planteó un esquema táctico 4-3-3 con Kjell Scherpen en la portería; Anan Khalaili, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen en la línea defensiva; Adem Zorgane, Anouar Ait El Hadj y Mathias Rasmussen en el mediocampo; y Kevin Rodríguez, Promise David y Ousseynou Niang en la delantera.

