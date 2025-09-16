Qarabag sale victorioso en un emocionante encuentro contra Benfica

Benfica y Qarabag protagonizaron este martes un duelo electrizante por la fecha 1 de la Champions, que terminó 3 a 2 a favor de la visita. Pese a que Benfica dominó el marcador temporalmente con los goles de Enzo Barrenechea (5′ 1T) y Vangelis Pavlidis (15′ 1T), Qarabag desequilibró la balanza a su favor y pudo festejar gracias a Leandro Andrade (29′ 1T), Camilo Durán (2′ 2T) y Olexiy Kashchuk (40′ 2T).

Camilo Durán se ganó los aplausos con su brillante definición a los 2 minutos del segundo tiempo. Marko Jankovic sirvió un centro y el delantero pateó el balón al fondo de la red.

Qarabag contó con una chance de gol que estuvo a poco de terminar en igualdad, pero el remate de Kady terminó impactando en el palo.

Olexiy Kashchuk tuvo una gran actuación. El volante de Qarabag anotó 1 gol, realizó 7 pases correctos y se animó a patear 2 veces.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Camilo Durán. El atacante de Qarabag brilló al convertir 1 gol, patear 4 veces y dar 12 pases correctos.

El DT de Benfica, Bruno Silva do Nascimento, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Anatoliy Trubin en el arco; Amar Dedic, António Silva, Nicolás Otamendi y Samuel Dahl en la línea defensiva; Richard Rios, Enzo Barrenechea, Fredrik Aursnes, Georgiy Sudakov y Andreas Schjelderup en el medio; y Vangelis Pavlidis en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Gurban Gurbanov salió con una disposición táctica 4-5-1 con Mateusz Kochalski bajo los tres palos; Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina y Elvin Jafarguliyev en defensa; Pedro Bicalho, Marko Jankovic, Leandro Andrade, Kady y Abdellah Zoubir en la mitad de cancha; y Camilo Durán en la delantera.

Erik Lambrechts fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Benfica enfrentará de visitante a Chelsea, mientras que Qarabag jugará de local frente a FC Copenhague.

Cambios en Benfica

68′ 2T – Salió Fredrik Aursnes por Franjo Ivanovic

69′ 2T – Salió Andreas Schjelderup por Gianluca Prestianni

78′ 2T – Salieron Vangelis Pavlidis por Henrique Araújo y Richard Rios por Leandro Barreiro

Cambios en Qarabag