EN VIVO: Rayo Vallecano vs. Real Madrid siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 12 de LaLiga

El Real Madrid afronta una nueva prueba este domingo 9 de noviembre cuando visite al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, a partir de las 9:15 de la mañana, en el marco de la jornada 12 de LaLiga. Los dirigidos por Xabi Alonso llegan con la misión de sumar tres puntos que les permitan ampliar su ventaja en el liderato y mantener el paso firme en su lucha por el título.

El conjunto merengue llega motivado tras su reciente victoria en el Santiago Bernabéu, donde mostró solidez ofensiva y una de sus mejores versiones en lo que va de la temporada.