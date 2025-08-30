EN VIVO: Real Madrid arriba 2-1 ante Mallorca en la segunda mitad

Deportes

EN VIVO: Real Madrid arriba 2-1 ante Mallorca en la segunda mitad

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

|

En marcha los segundos 45 del juego con ventaja para los Merengues.

Las estadísticas del encuentro entre Real Madrid y Mallorca de la Liga:

  • Posesión:
    Real Madrid (44%)
    VS
    Mallorca (56%)
  • Tiros al arco:
    Real Madrid (9)
    VS
    Mallorca (7)
  • Fouls cometidos:
    Real Madrid (12)
    VS
    Mallorca (6)
  • Pases Correctos:
    Real Madrid (432)
    VS
    Mallorca (297)
  • Pases Incorrectos:
    Real Madrid (57)
    VS
    Mallorca (90)
  • Recuperaciones:
    Real Madrid (21)
    VS
    Mallorca (0)
  • Tarjetas Amarillas:
    Real Madrid (2)
    VS
    Mallorca (0)
  • Tiros Libres:
    Real Madrid (1)
    VS
    Mallorca (2)
Así llegan Real Madrid y Mallorca

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid ganó por 3-0 el juego pasado ante Real Oviedo.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Mallorca finalizó en empate por 1-1 ante Celta..

El local está en el tercer puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (1 PE – 1 PP).

José Sánchez Martínez fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Santiago Bernabéu.

Formación de Real Madrid hoy

Xabier Alonso Olano presentó una alineación 4-5-1 con Thibaut Courtois defendiendo la portería; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en la zaga; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Franco Mastantuono, Arda Güler y Vinicius Júnior en el centro del campo; y con Kylian Mbappé en el ataque.

Formación de Mallorca hoy

Por su parte, Jagoba Arrasate salió a jugar con una estrategia 5-3-2, con Leo Román en la portería; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Marash Kumbulla, Toni Lato en la línea defensiva; Sergi Darder, Manu Morlanes y Pablo Torre en el mediocampo; y Mateo Joseph y Vedat Muriqi en la delantera.

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre