EN VIVO: Real Madrid arriba 2-1 ante Mallorca en la segunda mitad

En marcha los segundos 45 del juego con ventaja para los Merengues.

Las estadísticas del encuentro entre Real Madrid y Mallorca de la Liga:



Posesión:

Real Madrid (44%)

VS

Mallorca (56%)

(44%) VS (56%) Tiros al arco:

Real Madrid (9)

VS

Mallorca (7)

(9) VS (7) Fouls cometidos:

Real Madrid (12)

VS

Mallorca (6)

(12) VS (6) Pases Correctos:

Real Madrid (432)

VS

Mallorca (297)

(432) VS (297) Pases Incorrectos:

Real Madrid (57)

VS

Mallorca (90)

(57) VS (90) Recuperaciones:

Real Madrid (21)

VS

Mallorca (0)

(21) VS (0) Tarjetas Amarillas:

Real Madrid (2)

VS

Mallorca (0)

(2) VS (0) Tiros Libres:

Real Madrid (1)

VS

Mallorca (2)

Así llegan Real Madrid y Mallorca

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid ganó por 3-0 el juego pasado ante Real Oviedo.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Mallorca finalizó en empate por 1-1 ante Celta..

El local está en el tercer puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (1 PE – 1 PP).

José Sánchez Martínez fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Santiago Bernabéu.

Formación de Real Madrid hoy

Xabier Alonso Olano presentó una alineación 4-5-1 con Thibaut Courtois defendiendo la portería; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en la zaga; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Franco Mastantuono, Arda Güler y Vinicius Júnior en el centro del campo; y con Kylian Mbappé en el ataque.

Formación de Mallorca hoy

Por su parte, Jagoba Arrasate salió a jugar con una estrategia 5-3-2, con Leo Román en la portería; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Marash Kumbulla, Toni Lato en la línea defensiva; Sergi Darder, Manu Morlanes y Pablo Torre en el mediocampo; y Mateo Joseph y Vedat Muriqi en la delantera.