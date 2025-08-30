EN VIVO: Real Madrid arriba 2-1 ante Mallorca en la segunda mitad

Las estadísticas del encuentro entre Real Madrid y Mallorca de la Liga:
-
Posesión:
Real Madrid (44%)
VS
Mallorca (56%)
-
Tiros al arco:
Real Madrid (9)
VS
Mallorca (7)
-
Fouls cometidos:
Real Madrid (12)
VS
Mallorca (6)
-
Pases Correctos:
Real Madrid (432)
VS
Mallorca (297)
-
Pases Incorrectos:
Real Madrid (57)
VS
Mallorca (90)
-
Recuperaciones:
Real Madrid (21)
VS
Mallorca (0)
-
Tarjetas Amarillas:
Real Madrid (2)
VS
Mallorca (0)
-
Tiros Libres:
Real Madrid (1)
VS
Mallorca (2)
Así llegan Real Madrid y Mallorca
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid ganó por 3-0 el juego pasado ante Real Oviedo.
Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga
El anterior partido disputado entre Mallorca finalizó en empate por 1-1 ante Celta..
El local está en el tercer puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (1 PE – 1 PP).
José Sánchez Martínez fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Santiago Bernabéu.
Formación de Real Madrid hoy
Xabier Alonso Olano presentó una alineación 4-5-1 con Thibaut Courtois defendiendo la portería; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en la zaga; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Franco Mastantuono, Arda Güler y Vinicius Júnior en el centro del campo; y con Kylian Mbappé en el ataque.
Formación de Mallorca hoy
Por su parte, Jagoba Arrasate salió a jugar con una estrategia 5-3-2, con Leo Román en la portería; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Marash Kumbulla, Toni Lato en la línea defensiva; Sergi Darder, Manu Morlanes y Pablo Torre en el mediocampo; y Mateo Joseph y Vedat Muriqi en la delantera.