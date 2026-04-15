EN VIVO: Bayern Múnich pudo empatar 1-1 el partido frente a Real Madrid

B. Múnich, al minuto 5, descontó con Aleksandar Pavlovic y ahora el partido está empatado 1-1 en el estadio Allianz Arena. Arda Güler había logrado romper el marcador para los Merengues en el minuto 0.

Las estadísticas del encuentro entre Bayern Múnich y Real Madrid de la Champions:



Posesión:

Bayern Múnich (37%)

VS

Real Madrid (63%)

(37%) VS (63%) Tiros al arco:

Bayern Múnich (2)

VS

Real Madrid (0)

(2) VS (0) Fouls cometidos:

Bayern Múnich (2)

VS

Real Madrid (1)

(2) VS (1) Pases Correctos:

Bayern Múnich (140)

VS

Real Madrid (70)

(140) VS (70) Pases Incorrectos:

Bayern Múnich (25)

VS

Real Madrid (16)

(25) VS (16) Recuperaciones:

Bayern Múnich (7)

VS

Real Madrid (9)

La previa del encuentro entre

Bayern Múnich

y

Real Madrid

por

Champions League 2025-2026 :



Con un triunfo a cuestas (2 a 1 ganó en la ida), B. Múnich buscará definir la serie ante los Merengues hoy. El partido por la llave 2 de la Champions comenzará a las 13:00 horas y será en el estadio Allianz Arena.

Slavko Vincic fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Bayern Múnich hoy

Vincent Kompany se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Konrad Laimer como defensores; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz como centrocampistas; y Harry Kane como delantero.

Formación de Real Madrid hoy

Por su parte, el entrenador Álvaro Árbeloa dispuso en campo una estrategia 4-3-3 con Andriy Lunin defendiendo el arco; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy como zagueros; Jude Bellingham, Federico Valverde y Arda Güler en el centro del campo; y con Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior como atacantes.