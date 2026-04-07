EN VIVO: Bayern Múnich supera 2 a 1 a Real Madrid

A pesar de anotar un gol en el minuto 73 con Kylian Mbappé, B. Múnich vence 2-1 a los Merengues gracias a los tantos de Luis Díaz (40′ 1T) y Harry Kane (0′ 2T).

Las estadísticas del encuentro entre Real Madrid y Bayern Múnich de la Champions:



Posesión:

Real Madrid (50%)

VS

Bayern Múnich (50%)

(50%) VS (50%) Tiros al arco:

Real Madrid (10)

VS

Bayern Múnich (12)

(10) VS (12) Fouls cometidos:

Real Madrid (11)

VS

Bayern Múnich (11)

(11) VS (11) Pases Correctos:

Real Madrid (309)

VS

Bayern Múnich (363)

(309) VS (363) Pases Incorrectos:

Real Madrid (69)

VS

Bayern Múnich (35)

(69) VS (35) Recuperaciones:

Real Madrid (30)

VS

Bayern Múnich (11)

(30) VS (11) Tarjetas Amarillas:

Real Madrid (1)

VS

Bayern Múnich (4)

Los Merengues y B. Múnich se enfrentarán hoy por la llave 2 de la Champions. El partido se jugará desde las 13:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

Michael Oliver fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Santiago Bernabéu.

Formación de Real Madrid hoy

Álvaro Árbeloa presentó una alineación 4-3-3 con Andriy Lunin defendiendo la portería; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en la zaga; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Thiago Pitarch en el centro del campo; y con Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior en el ataque.

Formación de Bayern Múnich hoy

Por su parte, Vincent Kompany salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Manuel Neuer en la portería; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic en la línea defensiva; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz en el mediocampo; y Harry Kane en la delantera.