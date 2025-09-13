EN VIVO: Real Madrid supera 2 a 1 a Real Sociedad

A pesar de anotar un gol en el minuto 55 con Mikel Oyarzábal, los Merengues vence 2-1 a los Txuri-urdines gracias a los tantos de Kylian Mbappé (11′ 1T) y Arda Güler (43′ 1T).

Las estadísticas del encuentro entre Real Sociedad y Real Madrid de la Liga:



Posesión:

Real Sociedad (47%)

VS

Real Madrid (53%)

(47%) VS (53%) Tiros al arco:

Real Sociedad (8)

VS

Real Madrid (6)

(8) VS (6) Fouls cometidos:

Real Sociedad (14)

VS

Real Madrid (7)

(14) VS (7) Pases Correctos:

Real Sociedad (317)

VS

Real Madrid (246)

(317) VS (246) Pases Incorrectos:

Real Sociedad (69)

VS

Real Madrid (47)

(69) VS (47) Recuperaciones:

Real Sociedad (4)

VS

Real Madrid (34)

(4) VS (34) Tarjetas Amarillas:

Real Sociedad (2)

VS

Real Madrid (2)

(2) VS (2) Tarjetas Rojas:

Real Sociedad (0)

VS

Real Madrid (1)

(0) VS (1) Tiros Libres:

Real Sociedad (3)

VS

Real Madrid (6)

Así llegan Real Sociedad y Real Madrid

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad busca levantarse de su derrota ante Real Oviedo en el Carlos Tartiere.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Real Madrid derrotó 2-1 a Mallorca. Sin derrotas, el conjunto visitante sigue cosechando victorias en los últimos 2 encuentros. En ellos, marcó 6 goles y sufrió 1 en contra.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (3 PG).

Jesús Gil Manzano fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Anoeta.

Formación de Real Sociedad hoy

Sergio Francisco presentó una alineación 4-5-1 con Alex Remiro defendiendo la portería; Aritz Elustondo, Igor Zubeldía, Duje Caleta-Car y Sergio Gómez en la zaga; Jon Gorrotxategi, Pablo Marín, Gonçalo Guedes, Mikel Goti y Ander Barrenetxea en el centro del campo; y con Mikel Oyarzábal en el ataque.

Formación de Real Madrid hoy

Por su parte, Xabier Alonso Olano salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Thibaut Courtois en la portería; Dani Carvajal, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras en la línea defensiva; Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Arda Güler y Vinicius Júnior en el mediocampo; y Kylian Mbappé en la delantera.