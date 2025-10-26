EN VIVO: Real Madrid vs. Barcelona siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 10 de LaLiga

El futbol mundial se detiene este domingo con una nueva edición del Clásico Español entre Real Madrid y FC Barcelona, un duelo que promete emociones de principio a fin. El encuentro se disputará a las 9:15 de la mañana en el Estadio Santiago Bernabéu, como parte de la Jornada 10 de LaLiga 2025.

El Real Madrid llega al compromiso como líder del campeonato, decidido a mantener su paso firme y aprovechar su condición de local. Por su parte, el Barcelona afronta el Clásico con la misión de recuperar terreno en la tabla y demostrar su evolución futbolística.