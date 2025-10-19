EN VIVO: Real Madrid vs. Getafe siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 9 de LaLiga

EN VIVO: Real Madrid vs. Getafe siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 9 de LaLiga

GETAFE (COMUNIDAD DE MADRID), 19/10/2025.- El delantero frances del Real Madrid, Kylian Mbappé, durante el calentamiento previo al partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports que Getafe y Real Madrid disputan hoy domingo en el Coliseum, en Getafe (Comunidad de Madrid). EFE/ Mariscal

GETAFE (COMUNIDAD DE MADRID), 19/10/2025.- El delantero frances del Real Madrid, Kylian Mbappé, durante el calentamiento previo al partido de la jornada 9 de LaLiga. (Foto: Prensa Libre, EFE)

Este domingo a partir de las 13:00 horas, el Real Madrid visita al Getafe en la continuidad de la jornada de LaLiga. en la continuidad de la jornada de LaLiga. El conjunto merengue llega con la obligación de ganar para recuperar el liderato, luego de que sus rivales directos aprovecharan la jornada previa para sumar puntos.

