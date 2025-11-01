EN VIVO: Real Madrid vs. Valencia siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 9 de LaLiga

El Real Madrid afronta este sábado una nueva prueba en su camino por mantenerse en lo más alto de LaLiga 2025-2026, cuando reciba al Valencia CF a las 14:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, en duelo correspondiente a la jornada 11 del campeonato español. Los merengues llegan motivados tras una sólida victoria la semana pasada que los mantiene como líderes del torneo.

El equipo dirigido por Xabi Alonso continúa mostrando una gran solidez tanto en defensa como en ataque. Con figuras como Jude Bellingham, Vinícius Jr. y Rodrygo, el Madrid busca prolongar su buen momento y consolidar su posición en la cima de la tabla.