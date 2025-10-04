EN VIVO: Real Madrid vs. Villarreal siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 8 de LaLiga

El Santiago Bernabéu se prepara para vivir un duelo clave de la jornada 8 de LaLiga, cuando el Real Madrid reciba al Villarreal a las 13:00 horas. Los merengues, sublíderes de la tabla, intentarán mantener su paso firme tras la derrota sufrida en el último derbi ante el Atlético de Madrid.

Xabi Alonso llega con la misión de recuperar la confianza de su equipo y ajustar detalles en defensa y ataque. Por su parte, el Villarreal de Marcelino García Toral buscará aprovechar cualquier descuido del Madrid y sumar puntos que le permitan escalar posiciones en la clasificación.