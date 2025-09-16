EN VIVO: Real Madrid le dio vuelta al marcador y va ganando 2 a 1

Los Merengues iban empatando de local y ya superan a O. Marsella 2 a 1. El gol fue de Kylian Mbappé, al minuto 21.

Las estadísticas del encuentro entre Real Madrid y Olympique de Marsella de la Champions:



Posesión:

Real Madrid (56%)

VS

Olympique de Marsella (44%)

(56%) VS (44%) Tiros al arco:

Real Madrid (18)

VS

Olympique de Marsella (6)

(18) VS (6) Fouls cometidos:

Real Madrid (9)

VS

Olympique de Marsella (14)

(9) VS (14) Pases Correctos:

Real Madrid (320)

VS

Olympique de Marsella (455)

(320) VS (455) Pases Incorrectos:

Real Madrid (76)

VS

Olympique de Marsella (71)

(76) VS (71) Recuperaciones:

Real Madrid (11)

VS

Olympique de Marsella (22)

(11) VS (22) Tarjetas Amarillas:

Real Madrid (2)

VS

Olympique de Marsella (2)

(2) VS (2) Tarjetas Rojas:

Real Madrid (1)

VS

Olympique de Marsella (0)

(1) VS (0) Tiros Libres:

Real Madrid (0)

VS

Olympique de Marsella (1)

El partido en el estadio Santiago Bernabéu fue dirigido por el árbitro Irfan Peljto.

Formación de Real Madrid hoy

Xabier Alonso Olano presentó una alineación 4-3-3 con Thibaut Courtois en la portería; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en la línea defensiva; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler en el mediocampo; y Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Rodrygo en la delantera.

Formación de Olympique de Marsella hoy

Por su parte, el entrenador Roberto De Zerbi ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Gerónimo Rulli; Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Emerson Palmieri como defensores; Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Höjbjerg, Mason Greenwood, Matthew O´Riley y Tim Weah como centrocampistas; y Pierre Aubameyang como delantero.