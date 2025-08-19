EN VIVO: Real Madrid se impone ante Osasuna con un marcador 1-0 en el estadio Santiago Bernabéu

Al minuto 50, los locales avanzan con gol de Kylian Mbappé y superan 1-0 a los Rojillos.

Las estadísticas del encuentro entre Real Madrid y Osasuna de la Liga:



Posesión:

Real Madrid (31%)

VS

Osasuna (69%)

(31%) VS (69%) Tiros al arco:

Real Madrid (10)

VS

Osasuna (0)

(10) VS (0) Fouls cometidos:

Real Madrid (10)

VS

Osasuna (12)

(10) VS (12) Pases Correctos:

Real Madrid (644)

VS

Osasuna (218)

(644) VS (218) Pases Incorrectos:

Real Madrid (54)

VS

Osasuna (53)

(54) VS (53) Recuperaciones:

Real Madrid (33)

VS

Osasuna (7)

(33) VS (7) Tarjetas Amarillas:

Real Madrid (1)

VS

Osasuna (0)

(1) VS (0) Tarjetas Rojas:

Real Madrid (0)

VS

Osasuna (1)

(0) VS (1) Tiros Libres:

Real Madrid (0)

VS

Osasuna (1)

Los Merengues y los Rojillos miden sus fuerzas hoy en la nueva edición de la Liga. El partido se juega desde las 13:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Santiago Bernabéu fue Adrián Cordero Vega.

Formación de Real Madrid hoy

Xabier Alonso Olano propuso una alineación 4-3-3 con Thibaut Courtois en el arco; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras como defensores; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler como centrocampistas; y Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior como delanteros.

Formación de Osasuna hoy

Por su parte, Alessio Lisci se decidió por un esquema 5-4-1, con Sergio Herrera defendiendo el arco; Valentin Rosier, Flavien-Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz, Abel Bretones como zagueros; Jon Moncayola, Lucas Torró, Rubén García y Aimar Oroz en el centro del campo; y con Ante Budimir como atacante.