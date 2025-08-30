EN VIVO: Segunda mitad en juego: Real Oviedo continúa ganando 1-0 a Real Sociedad

Real Oviedo lleva la delantera frente a los Txuri-urdines en los segundos 45 minutos.

Las estadísticas del encuentro entre Real Oviedo y Real Sociedad de la Liga:



Posesión:

Real Oviedo (53%)

VS

Real Sociedad (47%)

(53%) VS (47%) Tiros al arco:

Real Oviedo (0)

VS

Real Sociedad (6)

(0) VS (6) Fouls cometidos:

Real Oviedo (4)

VS

Real Sociedad (17)

(4) VS (17) Pases Correctos:

Real Oviedo (364)

VS

Real Sociedad (427)

(364) VS (427) Pases Incorrectos:

Real Oviedo (33)

VS

Real Sociedad (35)

(33) VS (35) Recuperaciones:

Real Oviedo (17)

VS

Real Sociedad (9)

(17) VS (9) Tarjetas Amarillas:

Real Oviedo (1)

VS

Real Sociedad (1)

(1) VS (1) Tiros Libres:

Real Oviedo (1)

VS

Real Sociedad (0)

Así llegan Real Oviedo y Real Sociedad

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo cayó 0 a 3 ante Real Madrid en el Carlos Tartiere.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Real Sociedad logró empatar 2-2 ante Espanyol..

El local está en el décimo noveno puesto y aún no sumó puntos (2 PP), mientras que el visitante llegó a 2 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (2 PE).

El partido en el estadio Carlos Tartiere fue dirigido por el árbitro Adrián Cordero Vega.

Formación de Real Oviedo hoy

Veljko Paunovic presentó una alineación 4-3-3 con Aarón Escandell en la portería; Dani Calvo, Nacho Vidal, Rahim Alhassane y David Costas en la línea defensiva; Alberto Reina, Ovie Ejaria y Leander Dendoncker en el mediocampo; y Ilyas Chaira, Federico Viñas y Luka Ilic en la delantera.

Formación de Real Sociedad hoy

Por su parte, el entrenador Sergio Francisco ha decidido parar un esquema 4-3-3, con el arquero Alex Remiro; Duje Caleta-Car, Aihen Muñoz, Jon Aramburu, Igor Zubeldía como defensores; Pablo Marín, Takefusa Kubo y Jon Gorrotxategi como centrocampistas; y Ander Barrenetxea, Orri Óskarsson y Mikel Oyarzábal como delanteros.