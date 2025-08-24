EN VIVO: Espanyol supera a Real Sociedad por 1 a 0

El volante Pere Milla abre el marcador en el minuto 9, dando paso a la victoria parcial de los Espanyolistas sobre los Txuri-urdines en el estadio Anoeta.

Las estadísticas del encuentro entre Real Sociedad y Espanyol de la Liga:



Posesión:

Real Sociedad (36%)

VS

Espanyol (64%)

(36%) VS (64%) Tiros al arco:

Real Sociedad (3)

VS

Espanyol (1)

(3) VS (1) Fouls cometidos:

Real Sociedad (6)

VS

Espanyol (6)

(6) VS (6) Pases Correctos:

Real Sociedad (213)

VS

Espanyol (112)

(213) VS (112) Pases Incorrectos:

Real Sociedad (50)

VS

Espanyol (13)

(50) VS (13) Recuperaciones:

Real Sociedad (10)

VS

Espanyol (12)

(10) VS (12) Tarjetas Amarillas:

Real Sociedad (0)

VS

Espanyol (1)

La previa del encuentro entre

Real Sociedad

y

Espanyol

por

LALIGA 2025 – 2026 :



Así llegan Real Sociedad y Espanyol

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad llega con resultado de empate, 1-1, ante Valencia.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol llega triunfante luego de ver caer a Atlético de Madrid con un marcador 2-1.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (1 PG).

El juez seleccionado para el partido en el estadio Anoeta fue Alejandro Quintero González.

Formación de Real Sociedad hoy

Sergio Francisco propuso una alineación 3-5-2 con Alex Remiro en el arco; Jon Aramburu, Jon Martín y Igor Zubeldía como defensores; Beñat Turrientes, Sergio Gómez, Takefusa Kubo, Luka Sucic y Pablo Marín como centrocampistas; y Ander Barrenetxea y Mikel Oyarzábal como delanteros.

Formación de Espanyol hoy

Por su parte, José González Álvarez se decidió por un esquema 4-4-2, con Marko Dmitrovic defendiendo el arco; Omar el Hilali, Miguel Rubio, Leandro Cabrera, Carlos Romero como zagueros; Tyrhys Dolan, Pol Lozano, Edu Expósito y Pere Milla en el centro del campo; y con Roberto Fernández y Javi Puado como atacantes.