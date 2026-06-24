EN VIVO | República Checa vs. México: siga el minuto a minuto desde la Ciudad de México

La selección de México disputa este miércoles 24 de junio un partido clave ante República Checa en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), en el cierre de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026.

Los anfitriones llegan con seis puntos tras sus victorias ante Sudáfrica y Corea del Sur, resultados que les permitieron asegurar anticipadamente su clasificación a los dieciseisavos de final. Ahora, el objetivo del equipo mexicano es confirmar el liderato del Grupo A y llegar en una posición favorable a la siguiente fase eliminatoria.

México ha mostrado solidez en sus primeros compromisos del torneo, respaldado por el apoyo de su afición y por una estructura que combina experiencia y juventud. El cuerpo técnico espera que el equipo mantenga el control del juego y aproveche las oportunidades ofensivas para evitar complicaciones ante un rival que todavía se juega gran parte de sus aspiraciones.

República Checa afronta el encuentro con una mayor necesidad de sumar. Los europeos llegan con un punto y dependen de un resultado positivo para conservar opciones de avanzar a la siguiente ronda, ya sea entre los dos primeros lugares del grupo o en la lucha por uno de los cupos reservados para los mejores terceros.

El conjunto checo se caracteriza por su disciplina táctica y por la capacidad de generar peligro en transiciones rápidas, aspectos que obligarán a México a mantener la concentración durante todo el encuentro.

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