EN VIVO: Sevilla vs. Barcelona siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 8 de LaLiga

SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), 04/10/2025.- El defensa del FC Barcelona Ronald Araujo (2i) durante el entrenamiento que realiza la plantilla barcelonista en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para preparar el partido de liga que disputarán mañana ante el Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán. EFE/Toni Albir

El FC Barcelona jugará ante el Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán. (Foto: Prensa Libre, EFE)

El Barcelona afronta este domingo un nuevo reto en LaLiga, cuando a partir de las 8:15 de la mañana visite en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán al Sevilla, en el marco de la jornada 8 del campeonato español.

El conjunto azulgrana llega como líder de la tabla y con la misión de sumar una victoria que le permita continuar en lo más alto. El Sevilla, por su parte, llega motivado tras mejorar su rendimiento en las últimas jornadas.

