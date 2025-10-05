Fútbol Internacional
EN VIVO: Sevilla vs. Barcelona siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 8 de LaLiga
El FC Barcelona jugará ante el Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán. (Foto: Prensa Libre, EFE)
El Barcelona afronta este domingo un nuevo reto en LaLiga, cuando a partir de las 8:15 de la mañana visite en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán al Sevilla, en el marco de la jornada 8 del campeonato español.
El conjunto azulgrana llega como líder de la tabla y con la misión de sumar una victoria que le permita continuar en lo más alto. El Sevilla, por su parte, llega motivado tras mejorar su rendimiento en las últimas jornadas.