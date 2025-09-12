EN VIVO: Sevilla salva el empate 2-2 frente a Elche

Las estadísticas del encuentro entre Sevilla y Elche de la Liga:
-
Posesión:
Sevilla (44%)
VS
Elche (56%)
-
Tiros al arco:
Sevilla (4)
VS
Elche (0)
-
Fouls cometidos:
Sevilla (22)
VS
Elche (19)
-
Pases Correctos:
Sevilla (337)
VS
Elche (238)
-
Pases Incorrectos:
Sevilla (55)
VS
Elche (68)
-
Recuperaciones:
Sevilla (14)
VS
Elche (6)
-
Tarjetas Amarillas:
Sevilla (5)
VS
Elche (3)
-
Tiros Libres:
Sevilla (5)
VS
Elche (3)
Así llegan Sevilla y Elche
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla viene de ganar en su encuentro anterior a Girona con un marcador de 2-0.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche venció 2-0 a Levante en la fecha anterior.
El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 3 puntos (1 PG – 2 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (1 PG – 2 PE).
Javier Alberola Rojas fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Formación de Sevilla hoy
Matías Almeyda eligió una alineación 4-3-3 con Orjan Nyland en el arco; Juanlu Sánchez, Tanguy Nianzou, Marcão y César Azpilicueta en defensa; Lucien Agoumé, Nemanja Gudelj y Batista Mendy en el medio; y Alfon González, Isaac Romero y Ruben Vargas en la delantera.
Formación de Elche hoy
Por su parte, Eder Sarabia presentó un esquema táctico 5-3-2 con el portero Matías Dituro; Álvaro Núñez, Víctor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas, Adriá Pedrosa en el muro defensivo; Ali Houary, Aleix Febas y Martim Neto en el centro del campo; y Rafael Mir y André Silva como delanteros.