EN VIVO: Sevilla salva el empate 2-2 frente a Elche

Con los goles de Isaac Romero (27′ 1T) y Peque Fernández (39′ 2T) para el local y los de André Silva (8′ 2T) y Rafael Mir (24′ 2T, de tiro libre) para el conjunto visitante, los Sevillistas y Elche protagonizan un excelente partido con un marcador de 2-2 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Las estadísticas del encuentro entre Sevilla y Elche de la Liga:



Posesión:

Sevilla (44%)

VS

Elche (56%)

(44%) VS (56%) Tiros al arco:

Sevilla (4)

VS

Elche (0)

(4) VS (0) Fouls cometidos:

Sevilla (22)

VS

Elche (19)

(22) VS (19) Pases Correctos:

Sevilla (337)

VS

Elche (238)

(337) VS (238) Pases Incorrectos:

Sevilla (55)

VS

Elche (68)

(55) VS (68) Recuperaciones:

Sevilla (14)

VS

Elche (6)

(14) VS (6) Tarjetas Amarillas:

Sevilla (5)

VS

Elche (3)

(5) VS (3) Tiros Libres:

Sevilla (5)

VS

Elche (3)

Así llegan Sevilla y Elche

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de ganar en su encuentro anterior a Girona con un marcador de 2-0.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche venció 2-0 a Levante en la fecha anterior.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 3 puntos (1 PG – 2 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (1 PG – 2 PE).

Javier Alberola Rojas fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Formación de Sevilla hoy

Matías Almeyda eligió una alineación 4-3-3 con Orjan Nyland en el arco; Juanlu Sánchez, Tanguy Nianzou, Marcão y César Azpilicueta en defensa; Lucien Agoumé, Nemanja Gudelj y Batista Mendy en el medio; y Alfon González, Isaac Romero y Ruben Vargas en la delantera.

Formación de Elche hoy

Por su parte, Eder Sarabia presentó un esquema táctico 5-3-2 con el portero Matías Dituro; Álvaro Núñez, Víctor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas, Adriá Pedrosa en el muro defensivo; Ali Houary, Aleix Febas y Martim Neto en el centro del campo; y Rafael Mir y André Silva como delanteros.