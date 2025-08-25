EN VIVO: Hay empate en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán por gol en contra de Getafe

Getafe hizo autogol brindando un gol a Sevilla, ahora el juego queda 1 a 1 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Las estadísticas del encuentro entre Sevilla y Getafe de la Liga:



Posesión:

Sevilla (36%)

VS

Getafe (64%)

(36%) VS (64%) Tiros al arco:

Sevilla (0)

VS

Getafe (4)

(0) VS (4) Fouls cometidos:

Sevilla (8)

VS

Getafe (11)

(8) VS (11) Pases Correctos:

Sevilla (275)

VS

Getafe (100)

(275) VS (100) Pases Incorrectos:

Sevilla (37)

VS

Getafe (38)

(37) VS (38) Recuperaciones:

Sevilla (7)

VS

Getafe (17)

(7) VS (17) Tiros Libres:

Sevilla (1)

VS

Getafe (0)

Así llegan Sevilla y Getafe

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla no pudo ante Athletic Bilbao en el San Mamés.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe venció 2-0 a Celta en la fecha anterior.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (1 PG).

Isidro Díaz de Mera Escuderos fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Formación de Sevilla hoy

Matías Almeyda eligió una alineación 4-4-2 con Orjan Nyland en el arco; Juanlu Sánchez, Andrés Castrín, Kike Salas y José Ángel Carmona en defensa; Nemanja Gudelj, Lucien Agoumé, Dodi Lukebakio y Ruben Vargas en el medio; y Chidera Ejuke y Akor Adams en la delantera.

Formación de Getafe hoy

Por su parte, José Bordalás presentó un esquema táctico 5-3-2 con el portero David Soria; Juan Iglesias, Djené Dakonam, Domingos Duarte, Diego Rico, Davinchi en el muro defensivo; Mario Martín, Luis Milla y Mauro Arambarri en el centro del campo; y Adrián Liso y Chrisantus Uche como delanteros.