EN VIVO | Noruega vs. Senegal: siga las incidencias de un partido clave en el Grupo I

El encuentro se disputará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium) y representa una oportunidad decisiva para ambos equipos en una jornada marcada por la necesidad de sumar puntos en una fase de grupos muy competitiva.

Noruega llega con confianza tras su victoria 4-1 sobre Irak en su debut. Con Erling Haaland como principal referencia ofensiva, los nórdicos demostraron capacidad goleadora y control en el mediocampo gracias a Martin Ødegaard. Una victoria los acercaría de manera importante a los octavos de final, aunque son conscientes de la exigencia que representa enfrentar a Senegal.

Senegal busca reaccionar después de caer 3-1 frente a Francia. Los Leones de la Teranga, liderados por Sadio Mané y respaldados por jugadores como Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr, necesitan sumar para mantenerse en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

El partido enfrenta dos estilos distintos: la capacidad ofensiva de Noruega frente a la intensidad física y la velocidad de transición de Senegal. Las condiciones climáticas podrían convertirse en un factor a considerar, mientras que los europeos intentarán imponer su ritmo desde el inicio con Haaland como principal amenaza en ataque.

Un resultado que puede marcar el grupo

Para ambas selecciones, el resultado puede ser determinante. Noruega tiene la posibilidad de dar un paso importante hacia la fase de eliminación directa, mientras que Senegal necesita puntuar para evitar complicaciones en sus aspiraciones de clasificación.

Un empate mantendría abierto el panorama de cara a la última jornada, por lo que ninguno de los dos equipos parece tener margen para especular.

Se espera un encuentro intenso, con oportunidades para ambos conjuntos y en el que la eficacia frente a la portería podría resultar decisiva. Los aficionados que asistan al MetLife Stadium presenciarán uno de los duelos más atractivos de la jornada en la Copa Mundial 2026.