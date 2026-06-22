Mbappé llega a 16 goles en 16 partidos y supera el ritmo de Ronaldo, Klose y Messi en los Mundiales

Kylian Mbappé continúa reescribiendo los libros de historia de los Mundiales. Con el doblete que anotó ante Irak en la victoria 3-0 de Francia, el delantero francés llegó a 16 goles en apenas 16 partidos disputados en Copas del Mundo, convirtiéndose en el futbolista que más rápido alcanzó esa cifra en la historia del torneo.

De acuerdo con datos del estadístico Alexis Martín-Tamayo, conocido como Mister Chip, Mbappé necesitó únicamente 16 encuentros para llegar a los 16 goles mundialistas. La marca supera los registros de otras leyendas del fútbol internacional, como Ronaldo Nazário, que alcanzó 15 tantos en 18 partidos; Miroslav Klose, que llegó a 16 goles en 20 encuentros; y Lionel Messi, actual máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 anotaciones en 27 partidos.

El capitán francés abrió el marcador ante Irak al minuto 14 y amplió la ventaja al 54, firmando un doblete que le permitió igualar los 16 goles de Klose y consolidarse entre los máximos anotadores de la historia de la competición.

Un registro reservado para las leyendas

Además de su eficacia goleadora, Mbappé alcanzó otra marca destacada. Según datos de Opta, se convirtió en apenas el cuarto futbolista en la historia de los Mundiales que marca dos o más goles en al menos tres apariciones consecutivas en la competición.

El francés se unió a una lista integrada por Sándor Kocsis (Hungría), Guillermo Stábile (Argentina) y Lionel Messi (Argentina), nombres que figuran entre los grandes goleadores que ha tenido la Copa del Mundo.

3 - Kylian Mbappé is the fourth player to score 2+ goals in at least three successive FIFA World Cup appearances along with Sándor Kocsis in 1954 (run of four), Guillermo Stabile in 1930 and Lionel Messi in 2026.



Bunches. pic.twitter.com/Psm5x5LGmy — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2026

A la caza del récord de Messi

El nuevo hito de Mbappé llegó el mismo día en que Messi amplió su ventaja en la cima de la clasificación histórica al alcanzar los 18 goles tras su doblete frente a Austria.

La diferencia entre ambos registros es ahora de apenas dos anotaciones. Aunque Messi mantiene el récord absoluto, Mbappé cuenta con una ventaja importante: la edad. A sus 27 años, todavía tiene margen para disputar futuras ediciones del torneo y seguir ampliando una producción goleadora que ya lo ubica entre los mejores de todos los tiempos.

Lo más llamativo de sus números es la regularidad. Con 16 goles en 16 partidos, el delantero francés mantiene un promedio exacto de un gol por encuentro en Copas del Mundo, una cifra excepcional en la máxima competición del fútbol.

Kylian Mbappé is the first player to score 2+ goals in SIX different World Cup games.



◉ vs. Argentina (2018)

◉ vs Denmark (2022)

◉ vs. Poland (2022)

◉ vs. Argentina (2022)

◉ vs. Senegal (2026)

◉ vs. Iraq (2026)



Marking his 100th cap with another record. 💯 pic.twitter.com/sg9l54SKsG — Squawka (@Squawka) June 23, 2026

Por ahora, Mbappé celebra un nuevo récord: ningún jugador había llegado tan rápido a los 16 goles en la historia de los Mundiales. Y, si mantiene este ritmo, la marca de Messi podría convertirse en uno de los grandes objetivos de los próximos años.