EN VIVO | Sigue el minuto a minuto Canadá vs. Catar desde Vancouver

Canadá recibe a Catar este jueves 18 de junio en el BC Place de Vancouver por la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026. El partido comienza a las 16.00 horas de Guatemala (18.00 horas local) y será importante para ambos equipos, que llegan con un punto tras empatar en la primera fecha.

La selección canadiense, dirigida por Jesse Marsch, busca su primera victoria en la historia de los Mundiales después del empate 1-1 en su debut. Alphonso Davies, Jonathan David y Cyle Larin lideran un ataque que intenta aprovechar el respaldo del público local. Dayne St. Clair, portero del Inter Miami, será una de las piezas clave del equipo. Canadá sabe que una victoria lo colocaría en una posición favorable antes de enfrentar a Suiza.

Catar, campeón de Asia y con experiencia en torneos de la FIFA, también empató en su primer partido y confía en el talento de Akram Afif para generar peligro mediante transiciones rápidas. El equipo apuesta por la solidez defensiva y la velocidad para salir al ataque.

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