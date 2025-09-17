EN VIVO: FK Bodo/Glimt convierte y empata el duelo 2-2 con Slavia Praga

Las estadísticas del encuentro entre Slavia Praga y FK Bodo/Glimt de la Champions:
-
Posesión:
Slavia Praga (53%)
VS
FK Bodo/Glimt (47%)
-
Tiros al arco:
Slavia Praga (15)
VS
FK Bodo/Glimt (9)
-
Fouls cometidos:
Slavia Praga (13)
VS
FK Bodo/Glimt (11)
-
Pases Correctos:
Slavia Praga (230)
VS
FK Bodo/Glimt (264)
-
Pases Incorrectos:
Slavia Praga (57)
VS
FK Bodo/Glimt (64)
-
Recuperaciones:
Slavia Praga (2)
VS
FK Bodo/Glimt (7)
-
Tarjetas Amarillas:
Slavia Praga (2)
VS
FK Bodo/Glimt (3)
-
Tiros Libres:
Slavia Praga (2)
VS
FK Bodo/Glimt (2)
Marian Barbu fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Evzena Rosického.
Formación de Slavia Praga hoy
Jindrich Trpisovsky eligió una alineación 3-5-2 con Jindrich Stanek en el arco; Tomas Holes, David Zima y Youssoupha Mbodji en defensa; David Doudera, Michal Sadílek, Lukas Provod, Christos Zafeiris y Oscar Dorley en el medio; y Vasil Kusej y Tomás Chory en la delantera.
Formación de FK Bodo/Glimt hoy
Por su parte, Kjetil Knutsen presentó un esquema táctico 4-3-3 con el portero Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen, Haitam Aleesami en el muro defensivo; Hakon Evjen, Patrick Berg y Sondre Auklend en el centro del campo; y Mathias Jorgensen, Kasper Hogh y Jens Hauge como delanteros.