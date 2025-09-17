EN VIVO: FK Bodo/Glimt convierte y empata el duelo 2-2 con Slavia Praga

Slavia Praga inició el juego ganando con los goles de Youssoupha Mbodji (22′ 1T y 28′ 2T), pero llegaron Daniel Bassi (32′ 2T) y Sondre Brunstad Fet (44′ 2T) a remontar el marcador y darle el empate a FK Bodo/Glimt en el estadio Evzena Rosického.

Las estadísticas del encuentro entre Slavia Praga y FK Bodo/Glimt de la Champions:



Posesión:

Slavia Praga (53%)

VS

FK Bodo/Glimt (47%)

(53%) VS (47%) Tiros al arco:

Slavia Praga (15)

VS

FK Bodo/Glimt (9)

(15) VS (9) Fouls cometidos:

Slavia Praga (13)

VS

FK Bodo/Glimt (11)

(13) VS (11) Pases Correctos:

Slavia Praga (230)

VS

FK Bodo/Glimt (264)

(230) VS (264) Pases Incorrectos:

Slavia Praga (57)

VS

FK Bodo/Glimt (64)

(57) VS (64) Recuperaciones:

Slavia Praga (2)

VS

FK Bodo/Glimt (7)

(2) VS (7) Tarjetas Amarillas:

Slavia Praga (2)

VS

FK Bodo/Glimt (3)

(2) VS (3) Tiros Libres:

Slavia Praga (2)

VS

FK Bodo/Glimt (2)

Marian Barbu fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Evzena Rosického.

Formación de Slavia Praga hoy

Jindrich Trpisovsky eligió una alineación 3-5-2 con Jindrich Stanek en el arco; Tomas Holes, David Zima y Youssoupha Mbodji en defensa; David Doudera, Michal Sadílek, Lukas Provod, Christos Zafeiris y Oscar Dorley en el medio; y Vasil Kusej y Tomás Chory en la delantera.

Formación de FK Bodo/Glimt hoy

Por su parte, Kjetil Knutsen presentó un esquema táctico 4-3-3 con el portero Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen, Haitam Aleesami en el muro defensivo; Hakon Evjen, Patrick Berg y Sondre Auklend en el centro del campo; y Mathias Jorgensen, Kasper Hogh y Jens Hauge como delanteros.