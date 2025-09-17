EN VIVO: FK Bodo/Glimt convierte y empata el duelo 2-2 con Slavia Praga

EN VIVO: FK Bodo/Glimt convierte y empata el duelo 2-2 con Slavia Praga

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Slavia Praga inició el juego ganando con los goles de Youssoupha Mbodji (22′ 1T y 28′ 2T), pero llegaron Daniel Bassi (32′ 2T) y Sondre Brunstad Fet (44′ 2T) a remontar el marcador y darle el empate a FK Bodo/Glimt en el estadio Evzena Rosického.

Las estadísticas del encuentro entre Slavia Praga y FK Bodo/Glimt de la Champions:

  • Posesión:
    Slavia Praga (53%)
    VS
    FK Bodo/Glimt (47%)
  • Tiros al arco:
    Slavia Praga (15)
    VS
    FK Bodo/Glimt (9)
  • Fouls cometidos:
    Slavia Praga (13)
    VS
    FK Bodo/Glimt (11)
  • Pases Correctos:
    Slavia Praga (230)
    VS
    FK Bodo/Glimt (264)
  • Pases Incorrectos:
    Slavia Praga (57)
    VS
    FK Bodo/Glimt (64)
  • Recuperaciones:
    Slavia Praga (2)
    VS
    FK Bodo/Glimt (7)
  • Tarjetas Amarillas:
    Slavia Praga (2)
    VS
    FK Bodo/Glimt (3)
  • Tiros Libres:
    Slavia Praga (2)
    VS
    FK Bodo/Glimt (2)

Marian Barbu fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Evzena Rosického.

Formación de Slavia Praga hoy

Jindrich Trpisovsky eligió una alineación 3-5-2 con Jindrich Stanek en el arco; Tomas Holes, David Zima y Youssoupha Mbodji en defensa; David Doudera, Michal Sadílek, Lukas Provod, Christos Zafeiris y Oscar Dorley en el medio; y Vasil Kusej y Tomás Chory en la delantera.

Formación de FK Bodo/Glimt hoy

Por su parte, Kjetil Knutsen presentó un esquema táctico 4-3-3 con el portero Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen, Haitam Aleesami en el muro defensivo; Hakon Evjen, Patrick Berg y Sondre Auklend en el centro del campo; y Mathias Jorgensen, Kasper Hogh y Jens Hauge como delanteros.

