Sólido triunfo de Manchester City por 2-0 frente a Napoli

Los Citizens tuvieron un correcto desempeño ante Napoli y se quedaron con la victoria del encuentro correspondiente a la fecha 1 en el Etihad Stadium. Fue Erling Haaland quien marcó el primer gol para Manchester City a los 10 minutos de la segunda mitad, mientras que el volante Jeremy Doku sentenció el partido al no perdonar al portero rival en el minuto 19 de la misma etapa.

Rodri se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Manchester City efectuó 90 pases correctos.

Tijjani Reijnders fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Manchester City fue preciso con 47 pases efectivos y buscó 5 veces el arco contrario.

El técnico de Man. City, Josep Guardiola, propuso una formación 4-5-1 con Gianluigi Donnarumma en el arco; Abdukodir khusanov, Rúben Dias, Josko Gvardiol y Nico O´Reilly en la línea defensiva; Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden y Jeremy Doku en el medio; y Erling Haaland en el ataque.

Por su parte, el equipo de Antonio Conte salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Vanja Milinkovic Savic bajo los tres palos; Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema, Alessandro Buongiorno y Leonardo Spinazzola en defensa; Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne y Scott McTominay en la mitad de cancha; y Rasmus Hojlund en la delantera.

El árbitro Felix Zwayer fue el encargado de supervisar el juego en el Etihad Stadium.

En la siguiente fecha los Citizens se enfrentará de visitante ante Mónaco, mientras que Napoli jugará de local frente a Sporting Lisboa.

Cambios en Manchester City

59′ 2T – Salió Rodri por Nicolás Gonzalez

68′ 2T – Salió Jeremy Doku por Savinho

79′ 2T – Salieron Tijjani Reijnders por Rico Lewis, Josko Gvardiol por Nathan Aké y Erling Haaland por Oscar Bobb

Cambios en Napoli

25′ 1T – Salió Kevin De Bruyne por Mathí­as Olivera

54′ 2T – Salió Matteo Politano por Juan Jesus

70′ 2T – Salieron Frank Anguissa por Eljif Elmas y Rasmus Hojlund por David Neres

71′ 2T – Salió Stanislav Lobotka por Billy Gilmour

Amonestado en Napoli:

6′ 2T Matteo Politano (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Expulsado en Napoli: