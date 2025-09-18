Sólido triunfo de Manchester City por 2-0 frente a Napoli

Rodri se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Manchester City efectuó 90 pases correctos.
Tijjani Reijnders fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Manchester City fue preciso con 47 pases efectivos y buscó 5 veces el arco contrario.
El técnico de Man. City, Josep Guardiola, propuso una formación 4-5-1 con Gianluigi Donnarumma en el arco; Abdukodir khusanov, Rúben Dias, Josko Gvardiol y Nico O´Reilly en la línea defensiva; Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden y Jeremy Doku en el medio; y Erling Haaland en el ataque.
Por su parte, el equipo de Antonio Conte salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Vanja Milinkovic Savic bajo los tres palos; Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema, Alessandro Buongiorno y Leonardo Spinazzola en defensa; Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne y Scott McTominay en la mitad de cancha; y Rasmus Hojlund en la delantera.
El árbitro Felix Zwayer fue el encargado de supervisar el juego en el Etihad Stadium.
En la siguiente fecha los Citizens se enfrentará de visitante ante Mónaco, mientras que Napoli jugará de local frente a Sporting Lisboa.
Cambios en Manchester City
- 59′ 2T – Salió Rodri por Nicolás Gonzalez
- 68′ 2T – Salió Jeremy Doku por Savinho
- 79′ 2T – Salieron Tijjani Reijnders por Rico Lewis, Josko Gvardiol por Nathan Aké y Erling Haaland por Oscar Bobb
Cambios en Napoli
- 25′ 1T – Salió Kevin De Bruyne por Mathías Olivera
- 54′ 2T – Salió Matteo Politano por Juan Jesus
- 70′ 2T – Salieron Frank Anguissa por Eljif Elmas y Rasmus Hojlund por David Neres
- 71′ 2T – Salió Stanislav Lobotka por Billy Gilmour
Amonestado en Napoli:
- 6′ 2T Matteo Politano (Sujetar al rival para impedirle avanzar)
Expulsado en Napoli:
- 20′ 1T Giovanni Di Lorenzo (Roja directa)