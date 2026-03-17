EN VIVO: Sporting Lisboa golea a FK Bodo/Glimt en el estadio José Alvalade XXI

Las estadísticas del encuentro entre Sporting Lisboa y FK Bodo/Glimt de la Champions:
Posesión:
Sporting Lisboa (38%)
FK Bodo/Glimt (62%)
Tiros al arco:
Sporting Lisboa (18)
FK Bodo/Glimt (5)
Fouls cometidos:
Sporting Lisboa (16)
FK Bodo/Glimt (11)
Pases Correctos:
Sporting Lisboa (594)
FK Bodo/Glimt (270)
Pases Incorrectos:
Sporting Lisboa (85)
FK Bodo/Glimt (100)
Recuperaciones:
Sporting Lisboa (0)
FK Bodo/Glimt (18)
Tarjetas Amarillas:
Sporting Lisboa (3)
FK Bodo/Glimt (4)
Tiros Libres:
Sporting Lisboa (0)
FK Bodo/Glimt (1)
FK Bodo/Glimt busca quedarse con el triunfo después de la goleada de ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de seguir en el torneo. El partido se disputa en el estadio José Alvalade XXI, hoy, desde las 11:45 horas.
El árbitro Sandro Schärer fue el encargado de supervisar el juego en el estadio José Alvalade XXI.
Formación de Sporting Lisboa hoy
El entrenador Rui Borges dispuso una formación 4-5-1 con Rui Silva defendiendo el arco; Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio y Maximiliano Araujo como zagueros; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Pedro Gonçalves, Francisco Trincão y Geny Catamo en el centro del campo; con Luis Suárez como atacantes.
Formación de FK Bodo/Glimt hoy
Por su parte, Kjetil Knutsen salió a jugar con un esquema 4-3-3, con el arquero Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen, Fredrik Bjorkan como defensores; Hakon Evjen, Patrick Berg y Sondre Brunstad Fet como centrocampistas; y Ole Didrik Blomberg, Kasper Hogh y Jens Hauge como delanteros.