EN VIVO: Sporting Lisboa golea a FK Bodo/Glimt en el estadio José Alvalade XXI

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Sporting golea 4 a 0 a FK Bodo/Glimt y se vive una fiesta de goles en el estadio José Alvalade XXI.

Las estadísticas del encuentro entre Sporting Lisboa y FK Bodo/Glimt de la Champions:

  • Posesión:
    Sporting Lisboa (38%)
    VS
    FK Bodo/Glimt (62%)
  • Tiros al arco:
    Sporting Lisboa (18)
    VS
    FK Bodo/Glimt (5)
  • Fouls cometidos:
    Sporting Lisboa (16)
    VS
    FK Bodo/Glimt (11)
  • Pases Correctos:
    Sporting Lisboa (594)
    VS
    FK Bodo/Glimt (270)
  • Pases Incorrectos:
    Sporting Lisboa (85)
    VS
    FK Bodo/Glimt (100)
  • Recuperaciones:
    Sporting Lisboa (0)
    VS
    FK Bodo/Glimt (18)
  • Tarjetas Amarillas:
    Sporting Lisboa (3)
    VS
    FK Bodo/Glimt (4)
  • Tiros Libres:
    Sporting Lisboa (0)
    VS
    FK Bodo/Glimt (1)

FK Bodo/Glimt busca quedarse con el triunfo después de la goleada de ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de seguir en el torneo. El partido se disputa en el estadio José Alvalade XXI, hoy, desde las 11:45 horas.

El árbitro Sandro Schärer fue el encargado de supervisar el juego en el estadio José Alvalade XXI.

Formación de Sporting Lisboa hoy

El entrenador Rui Borges dispuso una formación 4-5-1 con Rui Silva defendiendo el arco; Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio y Maximiliano Araujo como zagueros; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Pedro Gonçalves, Francisco Trincão y Geny Catamo en el centro del campo; con Luis Suárez como atacantes.

Formación de FK Bodo/Glimt hoy

Por su parte, Kjetil Knutsen salió a jugar con un esquema 4-3-3, con el arquero Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen, Fredrik Bjorkan como defensores; Hakon Evjen, Patrick Berg y Sondre Brunstad Fet como centrocampistas; y Ole Didrik Blomberg, Kasper Hogh y Jens Hauge como delanteros.

Redacción deportes

