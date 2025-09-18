EN VIVO: Sporting Lisboa se lleva la victoria parcial 1-0 sobre Kairat Almaty al finalizar el primer tiempo

Las estadísticas del encuentro entre Sporting Lisboa y Kairat Almaty de la Champions:
-
Posesión:
Sporting Lisboa (41%)
VS
Kairat Almaty (59%)
-
Tiros al arco:
Sporting Lisboa (7)
VS
Kairat Almaty (4)
-
Fouls cometidos:
Sporting Lisboa (7)
VS
Kairat Almaty (4)
-
Pases Correctos:
Sporting Lisboa (205)
VS
Kairat Almaty (114)
-
Pases Incorrectos:
Sporting Lisboa (36)
VS
Kairat Almaty (44)
-
Recuperaciones:
Sporting Lisboa (5)
VS
Kairat Almaty (1)
-
Tarjetas Amarillas:
Sporting Lisboa (2)
VS
Kairat Almaty (1)
Damian Sylwestrzak fue el árbitro escogido para el partido en el estadio José Alvalade XXI.
Formación de Sporting Lisboa hoy
Rui Borges eligió una alineación 4-5-1 con João Virgínia en el arco; Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio y Maximiliano Araujo en defensa; Morten Hjulmand, Giorgi Kochorashvili, Geovany Quenda, Francisco Trincão y Pedro Gonçalves en el medio; y Luis Suárez en la delantera.
Formación de Kairat Almaty hoy
Por su parte, Rafael Urazbakhtin presentó un esquema táctico 4-5-1 con el portero Sherhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Egor Sorokin, Luís Mata en el muro defensivo; Damir Kassabulat, Ofri Arad, Aleksandr Mrynskiy, Jorginho y Valeri Gromyko en el centro del campo; y Dastan Satpaev como delantero.