EN VIVO | Sudáfrica vs. Corea del Sur: siga las incidencias de este duelo clave del Grupo A

Sudáfrica y Corea del Sur disputan este miércoles 24 de junio uno de los encuentros decisivos de la tercera y última jornada del Grupo A del Mundial 2026.

La selección sudafricana llega al compromiso con la obligación de obtener un resultado positivo para conservar posibilidades de clasificación. El conjunto africano ha mostrado orden defensivo y capacidad de competir en varios tramos de sus partidos, aunque ha tenido dificultades para convertir sus oportunidades en goles.

Corea del Sur, por su parte, afronta el encuentro con una posición más favorable en la tabla. Los asiáticos suman tres puntos y buscan una victoria que les permita mantenerse en la lucha por uno de los boletos a los dieciseisavos de final, ya sea como uno de los dos primeros del grupo o entre los mejores terceros del torneo.

El equipo surcoreano cuenta con jugadores capaces de generar peligro en ataque gracias a su velocidad y capacidad de asociación, mientras que Sudáfrica apostará por la disciplina táctica y la solidez defensiva para intentar controlar el ritmo del encuentro.

El partido se disputa en paralelo con el otro encuentro del Grupo A, por lo que los resultados de ambos compromisos serán determinantes para definir las posiciones finales de la llave.

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