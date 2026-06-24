México golea a República Checa, avanza con paso perfecto y lidera el Grupo A del Mundial 2026

México derrotó 3-0 a República Checa en el Estadio Ciudad de México y cerró la fase de grupos con paso perfecto. La selección dirigida por Javier Aguirre sumó nueve puntos de nueve posibles y aseguró el primer lugar del Grupo A, consolidándose como uno de los equipos más sólidos en el arranque del Mundial 2026.

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue la titularidad de Gilberto Mora, quien, con 17 años y 253 días, se convirtió en el jugador más joven en iniciar un partido con la Selección de México en una Copa del Mundo y en el sexto futbolista más joven en ser titular en la historia de los Mundiales.

El marcador se abrió al minuto 55. Mateo Chávez aprovechó una incorporación por la banda izquierda y definió con calidad para colocar el 1-0 en su segundo partido como titular durante el torneo.

Seis minutos más tarde, Julián Quiñones amplió la ventaja tras capitalizar un error en la salida de la defensa checa. Con ese tanto, el delantero se convirtió en el primer futbolista nacido fuera de México en marcar dos goles con la selección mexicana en una Copa del Mundo.

La goleada quedó sellada por Álvaro Fidalgo, quien aprovechó un rebote dentro del área para establecer el definitivo 3-0 y confirmar el dominio mexicano durante la segunda mitad.

Otro de los momentos emotivos de la noche llegó al minuto 78, cuando Guillermo "Memo" Ochoa ingresó al terreno de juego en sustitución de Raúl Rangel. El guardameta recibió una larga ovación del público presente en el Estadio Ciudad de México y escribió una nueva página en la historia del fútbol mexicano al disputar minutos en su cuarta Copa del Mundo, tras haber participado en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Su ingreso lo convirtió en uno de los pocos futbolistas mexicanos con presencia dentro del campo en cuatro ediciones mundialistas.

At just 17 years and 253 days old, Gilberto Mora becomes the youngest player to start a men's FIFA World Cup match for Mexico.



He is the sixth youngest starter in FIFA World Cup history. pic.twitter.com/YiXZMm2fyK — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 25, 2026

Con esta victoria, México logró otro registro histórico: es la primera selección mexicana que gana sus tres partidos de la fase de grupos en una Copa del Mundo, cerrando con nueve puntos y una imagen de solidez tanto defensiva como ofensiva.

República Checa apenas logró inquietar el arco mexicano y terminó cediendo terreno conforme avanzó el encuentro. El conjunto europeo quedó eliminado tras sumar únicamente un punto en tres presentaciones.

¡¡¡Qué debut!!! 🔥 Mateo Chávez disputa su primer partido en una Copa del Mundo... Y mira no'mas, marca su primer gol en la competencia. 😍



🇨🇿 0-1 🇲🇽#SomosMéxico #J3 #FWC26 pic.twitter.com/Owz87i8ZF7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026

Ahora México afrontará los dieciseisavos de final con la confianza que otorga una fase de grupos perfecta y a la espera de conocer al rival con el que iniciará la fase de eliminación directa del Mundial 2026.